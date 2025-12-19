Marc Márquez insinua que su futuro seguirá siendo rojo Ducati

Aún no han comenzado las auténticas Navidades y el campeonísimo Marc Márquez (Ducati), ya nueve veces campeón del mundo de motociclismo y uno de los auténticos héroes de este 2025 que está a punto de despedirse por su prodigiosa recuperación hasta alcanzar, de nuevo, el cetro más grande, el de MotoGP, ya está hablando, no solo de la próxima temporada, sino de la enorme movida que, sin duda, se producirá a lo largo del 2026, cuando todos los pilotos terminen sus actuales contratos y las motos, que serán mucho menos sofisticadas, precisarán de un mejor tacto del piloto para ganar y, por tanto, los pilotos más habilidosos recibirán las mejores ofertas.

En lo que ha sido la fiesta íntima de celebración de la conquista del título mundial, por parte de Ducati, tanto a nivel de constructores como individual, de la mano del ‘nen de Cervera’, el mayor de la familia Márquez Alentá ha dado, casi por seguro (“de 0 a 10, diría un 8”) que, concluido su contrato actual en 2026, seguirá con la firma de Borgo Panigale, se supone que dos años más (2027 y 2028). También confirmó que la recuperación de su hombro derecho va por buen camino, es decir, en el tiempo pronosticado por los doctores y fisios, y que, aunque no está a tope, espera estar en buenas condiciones para probar la moto nueva a inicios de febrero en Sepang (Malasia).

Gran celebración

Márquez ha explicado este viernes, en el evento 'Campioni in Festa' en el que Ducati celebró su magnífica temporada 2025, con triplete de títulos de pilotos, equipos y constructores, que apunta más a quedarse en la casa de Borgo Panigale en el futuro, por más que, en 2026, expire su contrato y el cambio de reglamento de 2027 pueda barajar las cartas de la parrilla de manera clave.

Aunque las motos rivales está ya más cerca de la ‘Desmosedici’ que nunca, especialmente las Aprilia y KTM, y por más que cuenten con un genio de la talla del ingeniero y gurú Gigi Dall'Igna, nada asegura que Ducati vaya a mantener el cetro del Mundial a partir de 2027, cuando llegarán motos de menos cilindrada (850cc), menos aerodinámica, menos ayudas y mucha menos tecnología, lo que favorecerá a los mejores pilotos.

"A día de hoy, entre 0 y 10, estoy un 8 más cerca de renovar con Ducati de cara al 2027, cuando cambie el reglamento técnico y tengamos las nuevas motos. Este 2025 ha sido fantástico y, en 2026, seguiremos teniendo una moto ganadora". Marc Márquez — Nueve veces campeón del mundo de motociclismo

Hace ya muchas semanas que hay un excesivo ruido alrededor de la posibilidad de que Honda, la marca con la que ‘ET’ ganó sus primeros seis títulos de la máxima categoría, vaya a por MM93 durante el 2026 y le vuelva a ofrecer ganar una auténtica millonada, como ya ganaba cuando el joven piloto catalán, ahora residente en Madrid, decidió renunciar a ese dinero y fichar por el equipo satélite de Ducati, el Gresini Racing Team Ducati.

Márquez no ha tenido reparos en hablar de ese rumor, señalando que su deseo, en principio, es renovar con Ducati tras un 2025 en lo más alto. Además, el mayor de los Márquez Alentà, que volverá a subirse a una moto en los próximos días, también actualizó su estado de salud en un encuentro con los medios, entre los que estaban los compañeros de la edición italiana de Motorsport.com.

Marc Márquez, en su nuevo Audi, mirando a su hermano Àlex. / Audi

"Ha sido un noviembre-diciembre muy ajetreado, porque he tenido muchos eventos, muchas ceremonias, que es buena señal, pero también lo hemos hecho junto a la recuperación del hombro", empezó diciendo Marc. "Ha sido muy ajetreado mental y físicamente. Acabo de pasar un chequeo médico y todo esta bien. El hueso está completamente unido, que era lo mas importante y el ligamento también está en el punto correcto, aunque aún no está bien del todo como para montar en moto al 100%, pero para empezar a hacerlo al 70-80%, sí, sí está”.

Sobre cómo de difícil ha sido esta lesión en el hombro derecho, Marc explicó: "Ha sido difícil psicológicamente, pero el hecho de haber ganado ya el título lo ha hecho un poco más fácil. Pero no ha sido duro físicamente, sino mentalmente, porque hacer lo mismo que ya he hecho cuatro veces desde 2020 es exigente; te levantas a las 8 de la mañana para empezar la recuperación, y terminas a las 7 de la tarde. Además, no todos los días ves avances, pues algunos días vas para atrás, y ahí es donde aprendí la paciencia que después, este año, por ejemplo, usé en la pista".

"Es evidente que, durante el 2026, oiremos muchos rumores. Marc es el campeonísimo que queríamos tener. Dije que queríamos copiar los cinco años de Schumacher en Ferrari y, en 2026, se cumple el quinto año de ese reto y una Ducati ha ganado los últimos cuatro títulos". Claudio Domenicali — CEO DE DUCATI

“El próximo año, 2026, seguiremos teniendo, creo, estoy convencido, la mejor moto, pero para 2027-2028, todo está en duda, todo va a estar más abierto. Obviamente siempre se mira un poco el panorama, las otras motos, pero siempre he intentado no moverme si soy rápido, si estoy contento y estoy ganando. La prioridad número uno es ser rápido, y sé que en el equipo Ducati se puede ser rápido, pero tengo que entender muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mí".

El sueño de Ducati

Y sobre la cuestión de, de 0 a 10, cuánto quiere quedarse en Ducati, el ilerdense dio una nota alta: "No sé, por mi parte diría un 8. Estamos trabajando para ganar, y todas las partes quieren ganar, esto es lo más importante para 2027-2028. Tengo que tomarme estas dos semanas para mí, pues he tenido un noviembre y diciembre agotador física y mentalmente. Es una buena noticia, pero no he parado en casa; ahora, me tomo dos semanas para pensar en mi futuro, tomar la decisión correcta, o lo que creo que es lo mejor para mí".

Por último, Márquez tiene clara su carta a los Reyes Magos, en la que no incluye nada del ámbito deportivo: "Nada, yo siempre pido salud para los míos y ya está. Lo que no se pide es la victoria, hay que trabajar para eso. La salud es lo más importante", cerró.

Ni que decir tiene que el italiano Claudio Domenicali, CEO de Ducati y, por tanto, el máximo responesable del 'team' Ducati Corse, arde en deseos de que Marc acepte la renovación que, sin duda, le ofrecerán a lo largo de la próxima temporada. "Todos sabemos que en 2026 se moverán muchas cosas y que todo el mundo, fábricas y escuderias, querrán tener a los mejores pilotos. Nosotros ya los tenemos y, por tanto, trataremos de retenerlos. Y, sí, seguro que Marc recibirá varias ofertas, pero nuestro deseo es que siga con Ducati. Nos marcamos repetir el ciclo de cinco años de Michael Schumacher con Ferrari (2000-2004) y, la próxima temporada, será el final de ese reto, de ese ciclo y, de momento, los cuatro últimos cetros han sido conquistados por Ducati".