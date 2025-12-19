Laporta vuelve a cargar contra el Madrid "y el bodrio de televisión que tienen"

Felicitó las fiestas a todos los culés, respondió a las críticas del Madrid y expresó su deseo de ver a todos los asistentes en las próximas fiestas navideñas; no tanto porque quiera que todos los presentes continuasen en el club, que también, aunque sea un imposible, sino expresando su voluntad y su esperanza de salir reelegido en las próximas elecciones a la presidencia que se van a celebrar en el tramo final de la temporada.

Un Joan Laporta con la vehemencia de su recordada frase de "al loro, que no estamos tan mal" en 2008 -cuando se fraguaba la moción de censura contra él-, devolvió a Florentino Pérez los ataques que el presidente del Madrid lanzó contra el Barça a cuenta del caso Negreira el pasado lunes.

Laporta ha pasado de diagnosticar una "barcelonitis aguda" de los madridistas a lamentar "el bodrio de televisión que tienen, que sólo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente" en "las campañas de desprestigio" que dirigen hacia el Barça. El dirigente ha contraatacado a su homólogo elevando el grado de virulencia, pluralizando las alusiones a los medios que siguen sus designios sin estar adscritos a la institución deportiva.

Laporta se dirige a los asistentes a la cena navideña azulgrana. / FCB

Déspotas, cínicos y prepotentes

"Son esos que confunden el poder con el despotismo, no ilustrado, los que practican el cinismo y una prepotencia desproporcionada", sostenía un Laporta que había elevado en ese momento el volumen de su discurso, también por la carga del mensaje.

El presidente del Barça entiende que el motivo de los ataques nace en "la envidia" reside en que el club azulgrana "vuelve a estar fuerte", en camino de construir "una etapa esplendorosa" que permitirá a la entidad club "tocar la gloria y hacer historia" y ante ello, el madridismo "destruye e intenta borrar la historia, desvirtuándola, pero no lo conseguirán".

Raphinha posa entre sus homólogas futbolísticas Mapi León y Kika Nazareth. / FCB

Falta el básquet, concentrado

No nombró al Madrid -"supongo que sabéis de quien hablamos", había adelantado antes de la diatriba-, en un parlamento de 12 minutos con que dio la bienvenida a la cena navideña del Barça con los empleados y los deportistas. Se celebró en el Palau Blaugrana, y sólo faltó la plantilla del baloncesto, recluida en casa a instancias de Xavi Pascual por el partido que este viernes disputa frente al Baskonia en la Euroliga. "Me he desahogado un poquito", confesó.

Laporta añadió al final de su intervención una alusión a la sección, del mismo modo que había dedicado unas palabras a todas las plantillas profesionales; en particular a la del fútbol por ser los principales "artífices de haber devuelto la alegría al barcelonismo" con el triplete español de la pasada campaña. Un éxito secundado e igualado por el equipo femenino. A ambos sólo les faltó la conquista de la Champions. A Hansi Flick le dirigió unas palabras en inglés.

"Me he desahogado un poquito", confesó Laporta tras elevar el tono en respuesta a los ataques de Florentino y sus medios.

Olmo, Joan Garcia, Eric, Koundé, Fermín, Pedri y Ferran, en la cena del Barça. / FCB

Un privilegio y una responsabilidad

Laporta estaba feliz por entender que el Barça es un club "respetado, reconocido, admirado y amado" exxcepto por los madridistas que "se saltan con malas artes todos los códigos de conducta éticos, morales y no solo deportivos, sino en general".

Pero el máximo mandatario barcelonista agradecía "el compromiso a todos los trabajadores", no únicamente a los deportistas, y afirmó que es "altamente emocionante" vivir esta época de la entidad y sentir "el orgullo" de pertenecer al Barça.

Joan Laporta, desde el escenario erigido en el Palau Blaugrana, se dirige a los empleados del Barça. / FCB

"Ser trabajador o trabajadora del Barça es un privilegio, tenemos que reconocerlo, pero también es una fuerte responsabilidad", y les pidió que preserven los valores de la entidad "que van ligados a la solidaridad, la igualdad la democracia y la fraternidad" y refuercen el compromiso "con la lengua y la cultura".

Remachó, en el tramo final, que el club mantendrá su modelo asociativo, antes de desear a los asistentes y a sus allegados "salud, amor y sabiduría" y emplazándoles a reencontrarse en las próximas navidades. Con el mismo presidente.