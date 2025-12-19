Gerard Esteva, presidente de la UFEC: "La falta de inversión está extinguiendo las entidades deportivas sin ánimo de lucro"

Gerard Esteva (Barcelona, 1984) lleva siendo presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) desde el año 2014. Desde entonces, ha luchado por devolver al sector las cifras de inversión que se barajaban antes de la crisis y defender el deporte como eje social transformador en Catalunya.

Lleva tiempo haciendo hincapié en la falta de inversión pública en el deporte catalán. ¿Cuál es la situación actual?

Seguimos igual. En 2010 recibíamos 260 millones de euros y desde entonces se nos fue recortando. Si imputamos el IPC desde ese momento, la diferencia entre lo que se debería haber cobrado y lo que realmente se ha cobrado son más de 1.000 millones de euros. Es una barbaridad. Las federaciones, en vez de crecer en el presupuesto, reciben la mitad de lo que recibían antes. Nuestra inversión suponía el 0,5% del presupuesto general y ahora a duras penas llega al 0,17% cuando el deporte genera el 3% del PIB catalán. En otros departamentos, como el de Cultura, en cambio, el presupuesto se ha doblado y reciben 600 millones de euros.

¿Qué respuesta les da la Generalitat cuando piden explicaciones?

Hay dos posturas, la de la conselleria y el conseller Berni Álvarez, que está 100% a favor de nuestra reclamación y se siente alineado con nuestras peticiones reclamando constantemente más presupuesto y la del resto del Govern, que debe cumplir pero todavía no ha habido gestos. Hemos pedido a la consellera de Economía y al President que nos presupuesten al menos lo mismo que en 2010, pero seguimos esperando respuestas concretas que vayan más allá de las promesas. Institucionalmente se ha apoyado al deporte, ahora falta que se materialice.

Gerard Esteva, presidente de la UFEC, antes de la entrevista con EL PERIÓDICO. / Sandra Román / EPC

Siendo Catalunya la única comunidad autónoma con una conselleria de Deportes, ¿por qué cree que no se ha materializado ese apoyo?

No tiene sentido. Probablemente el tema esté en que en su día apoyaron institucionalmente el deporte porque es un ámbito de gran interés. Pompeu Fabra, el primer presidente de la UFEC, siempre decía que ‘la mejor manera de entrar en cualquier casa es a través del deporte’. Políticamente nos apoyan porque saben que es la forma más amable de entrar en cualquier cultura. Si pones un balón, da igual las personas que se junten, se unirán para jugar. El deporte lo iguala todo.

"El 80% de los clubs de Barcelona han desaparecido en los últimos años por la falta de presupuesto y apoyo jurídico. Cada vez se les ponen más obligaciones a los directivos y se les dan menos derechos. Se está extinguiendo el modelo" Gerard Esteva — Presidente de la UFEC

¿Qué es lo que más ha sufrido con la falta de inversión?

Las entidades sin ánimo de lucro están muriendo. El 80% de los clubs de Barcelona han desaparecido en los últimos años por la falta de presupuesto y apoyo jurídico. Cada vez se les ponen más obligaciones a los directivos y se les dan menos derechos. Se está extinguiendo el modelo. Es muy preocupante porque son las que trabajan por una sociedad mejor en educación e integración o eliminando las diferencias sociales es a través del deporte. La falta de esos 1.000 millones en los últimos 15 años ha implicado que las instalaciones deportivas estén en estado precario, que haya clubs que no han podido participar en campeonatos de España, europeos o lo hayan hecho sin las condiciones mínimas, atletas que han perdido oportunidades y que 4 de cada 10 niños en BCN que están en riesgo de exclusión social no puedan acceder al deporte.

A pesar de la falta de inversión, los resultados en Catalunya no son malos.

No mejoran. Tenemos deportistas estrella, claramente. Pero son casos individuales, en la base se ha sufrido mucho y han bajado mucho los resultados. No hay recursos para poder desarrollar sus proyectos. Hay que apostar por la base para el dia de mañana siga habiendo estrellas.

¿Falta profesionalización en el deporte catalán?

Sí. Es otra de nuestras peticiones. Las federaciones y clubs necesitan directivas profesionales porque si dependen del voluntariado, al no ser la primera ocupación, no serán prioritarias. Por otro lado, si no se profesionaliza cada vez habrá menos gente que quiera y pueda dedicarse a ello. Lo necesitamos para ser competitivos. Además, ahora están entrando fondos de inversión en el sector y contra ellos cuesta mucho competir.

¿Cómo han entrado esos fondos?

A través de los concursos municipales. En Sant Joan Despí, por ejemplo, se concursaron unos servicios en instalaciones deportivas municipales y se lo ha quedado todo JP Morgan y no las entidades sin ánimo de lucro porque no pueden competir en sus condiciones. Los fondos pueden permitirse perder dinero durante cuatro años y volverse a presentar al concurso sin competencia. Las entidades sin ánimo de lucro no. Los Ayuntamientos tienen que poner en valor el vínculo con el municipio, la trascendencia social de los proyectos y lo que ello puede representar. Ha ocurrido lo mismo en Gavà y otros municipios. Es una tendencia.

"Hay que darle viabilidad a la base del deporte. El deporte de élite es la punta del iceberg, lo que hay que garantizar es la parte de abajo del iceberg porque sino nunca habrá buenos atletas"

¿Cómo puede evitarse?

Con la Ley del deporte que presentamos en 2018 y todavía no se ha aprobado. En esta ley nos hemos puesto de acuerdo con el sector del deporte sin ánimo de lucro y federaciones y de forma unánime hemos diseñado un marco legal para estas entidades. Le da respuesta a necesidades como la profesionalización de directivos, la inversión... No se ha aprobado por falta voluntad.

¿Hacia dónde cree que debería avanzar el deporte catalán?

Hay que darle viabilidad a la base del deporte. El deporte de élite es la punta del iceberg, lo que hay que garantizar es la parte de abajo del iceberg porque sino nunca habrá buenos atletas. Cada vez más personas practican deporte pero sigue faltando soporte suficiente para que la estructura pueda tener el apoyo económico y entorno jurídico para poderse desarrollar.

En cambio sí hay inversión en llevar a cabo eventos deportivos como la Volta o la F1 en Catalunya.

Nosotros estamos a favor de los grandes eventos siempre y cuando vaya acompañado con un legado deportivo en la sociedad. ¿Para qué queremos el Tour de Francia si no tenemos el Velódromo de Barcelona cubierto o ahogamos a la federación de ciclismo? ¿Por qué invertimos en que la F1 no se marche a Madrid si no tenemos un plan de promoción en la Federación de Automovilismo? No tiene sentido y nos hemos mostrado críticos.