La temporada blanquiazul

Garagarza reaparece en la ciudad deportiva del Espanyol tras su infarto

El director deportivo visitó este viernes a la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo, así como a los profesionales y empleados de La21.

Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ingresado por un infarto

Garagarza, en una visita pasada a la ciudad deportiva Dani Jarque.

Garagarza, en una visita pasada a la ciudad deportiva Dani Jarque. / RCDE

Raúl Paniagua

Raúl Paniagua

Barcelona
Un mes y medio después de sufrir un infarto agudo de miocardio que dejó en vilo a toda la parroquia perica, el director deportivo Fran Garagarza reapareció este viernes en la ciudad deportiva Dani Jarque, donde visitó a la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo, los profesionales de La21 y los empleados del club blanquiazul.

Garagarza sufrió la indisposición el martes 4 de noviembre y estuvo ingresado en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Aunque ya llevaba varios días en casa, este viernes fue la primera vez que el ejecutivo vasco volvió a las instalaciones blanquiazules. El director deportivo sigue atento a todo lo que está relacionado con el club y en contacto permanente con su equipo de trabajo, tal y como informa la entidad catalana.

El apoyo de Alan Pace

El responsable del área deportivo se ha mostrado satisfecho por cómo está funcionando la temporada, tanto del primer equipo, que sigue instalado en la quinta plaza de la Liga con su segunda mejor puntuación de la historia a estas alturas de la Liga, como del fútbol base. Garagarza ha animado a todos los jugadores y empleados y ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido, empezando por las del dueño Alan Pace.

El dirigente ha aprovechado la ocasión para felicitar las fiestas en una visita de carácter privado de la que no han trascendido imágenes ni declaraciones. La reaparición de Garagarza demuestra que poco a poco va recuperando cierta normalidad con la salud por encima de todo. Durante su baja, Ander Garitano y Unai Ezkurra han tomado las riendas del área deportiva, aunque mantienen informado al jefe de cualquier novedad importante.

