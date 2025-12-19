El Europa bate su historia, pero no logra derrotar al Athletic de Bilbao en la Copa (0-3)

El Nou Sardenya se llenó de gente. Y lo hizo como nunca en su historia para ver un partido de fútbol femenino. La Copa de la Reina tiene esa magia especial que lleva al Athletic de Bilbao un viernes por la tarde a la Vila de Gracia. 2.043 aficionados no se perdieron la cita y marcaron un nuevo hito para la entidad catalana, superando el récord en un partido del Europa en un partido femenino, que estaba en 1.800, en toda su historia. Las jugadoras europeístas les dieron las gracias con un partido muy serio ante las vascas, que se llevaron la eliminatoria gracias a los tantos de Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azcona Fuente.

La grada achicó todo el partido. Dio igual la lluvia o el resultado, porque el partido contra el Athletic iba mucho más allá del fútbol. Y eso que las catalanas se mantuvieron estoicas ante el dominio del conjunto visitante claramente superior. Sobrevivieron la primera media hora sin problema hasta que en el 33, Agote rompió la igualdad con tremendo zurdazo que dejó sin opciones a la guardameta del equipo local, Janet Martínez.

Pese a ir por detrás en el marcador, el Europa no cambió el planteamiento. Resistir abajo con un bloque bajo muy unido y intentar sorprender a la contra. Aguantó el 0-1 al descanso, pero los tantos de Maite Valero, que la picó suave y lo justo para elevarla y que se colarla en la portería del conjunto catalán como si fuera a cámara lenta, y Ane Azcona Fuente, a bocajarro, sentenciaron a un Europa que se despide de la Copa con un gusto agridulce.

Los 2.043 aficionados ovacionaron a sus futbolistas, que les devolvieron el reconocimiento. El resultado quedó allí, en el marcador a lo lejos, mientras equipo y afición se reconocían y valoraban. Porque a veces los partidos, además de jugarlos, hay que recordarlos. Y el duelo contra el Athletic de Bilbao siempre quedará en la memoria de todos los europeístas.