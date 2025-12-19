Seis años de Arteta en el Arsenal: "Todavía no hemos ganado ningun titulo importante, un solo hombre no puede cambiar nada"

Este sábado se cumplen seis años desde que Mikel Arteta volvió al Arsenal como entrenador, y coincide con el partido de liga contra el Everton, uno de sus antiguos clubs como jugador. También tuvo su etapa como gunner entre 2011 y 2016, donde terminó retirándose antes de emprender su ciclo como entrenador, pero fue en el club de Liverpool donde llegó a disputar más partidos como profesional.

En la vigilia del partido en el recientemente inaugurado Hill Dickinson Stadium ha repasado los seis años que lleva al mando del conjunto londinense, y ha destacado su papel en la reconstrucción del equipo: "Aunque todavía no hemos ganado ningún trofeo importante, creo que (la transformación) está siendo muy, muy consistente, así que estamos en un buen momento."

Arteta llegó al Arsenal un 20 de diciembre de 2019 tras el despido de Unai Emery, quien posteriormente ganó una Europa League con el Villarreal y hace dos jornadas le venció por 2-1 como entrenador del Aston Villa. El entrenador vasco venía de ser el segundo entrenador de Pep Guardiola en el Manchester City, cuando fue reclutado por el Arsenal para que se encargara de recuperar un club a la deriva. "Quiero que la gente se responsabilice de su trabajo y que aporte pasión y energía al club. Cualquiera que no acepte esto, o que tenga un efecto negativo, no es lo suficientemente bueno para este entorno ni esta cultura", avisó en su presentación aquel día.

Pep Guardiola y Mikel Arteta en un entrenamiento del Manchester City. / LINDSEY PARNABY / AFP

En la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto toffee, el entrenador de 43 años ha recalcado la importancia de contar con un buen equipo de trabajo que funcione como sistema de apoyo: "Un solo hombre no puede cambiar nada, sobre todo cuando se habla del tamaño y la historia de este club de fútbol. Se necesita mucha gente buena, gente muy comprometida a tu alrededor con la misma visión, la misma ética de trabajo, la misma pasión, y he tenido la suerte de contar con ello".

Arteta heredó una plantilla desconfigurada y desorientada, sin filosofía y sin dirección, pero logró conquistar una FA Cup al final de su primera temporada y el club le otorgó confianza en su proyecto a pesar de no luchar por títulos más importantes en el inicio.

Ilusión gunner

Ahora el Arsenal es líder de la Premier League tras 16 jornadas con dos puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City de Guardiola. No sería la primera vez que desde esta posición de ventaja termina quedando por detrás de su mentor, pues ya le ocurrió en 2023 y 2024. En 2025 fue el Liverpool de Arne Slot el que se aprovechó del bajón citizen para conquistar el título de liga, y en el Emirates esperan que este sea su año dada la situación de los Reds.

El enfrentamiento de esta 17a jornada justamente es en la ciudad de Liverpool, pero lejos de Anfield donde el Arsenal encajó su primer gol y sufrió su primera derrota de la temporada en agosto, pues se mide ante el Everton de David Moyes, una figura crucial y decisiva en la carrera de Mikel Arteta.

David Moyes y Mikel Arteta se saludan durante el partido entre West Ham y Arsenal. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Moyes fichó a Arteta para el Everton en enero de 2005, primero en calidad de cedido y luego de forma permanente, en un momento en que la carrera de Arteta pasaba por dificultades. Durante los seis años y medio que estuvieron juntos en el club, el entrenador escocés dirigió a Arteta en más de 100 partidos, moldeando su estilo de juego y ayudándole a convertirse en un jugador "más completo" y una "mejor persona". Arteta le considera un mentor y una "persona muy especial, muy digna de confianza", que tuvo una "enorme influencia" tanto en su etapa como jugador como en su posterior transición a la gestión técnica.