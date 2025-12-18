FÚTBOL
La UEFA sanciona al Maccabi Tel Aviv por cánticos discriminatorios de sus aficionados
El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha impuesto una multa de 20.000 euros al Maccabi Tel Aviv israelí por cánticos discriminatorios de sus aficionados durante el partido de Liga Europa contra el Stuttgart alemán del pasado 11 de diciembre.
El organismo también obliga al Maccabi a no vender entradas a sus aficionados para su próximo partido de competición de la UEFA fuera de casa, aunque esta sanción está suspendida durante un periodo de prueba de dos años.
La semana pasada, la Policía alemana confirmó que varios agentes aseguraron haber escuchado cánticos ya conocidos en otras ciudades, incluyendo la llamada 'Canción de la violación', dirigida contra seguidores del Hapoel de Tel Aviv.
Prohibición de viajar
A los seguidores del Maccabi se les prohibió viajar por motivos de seguridad a Inglaterra para asistir el pasado 6 de noviembre a otro partido de la Liga Europa en casa del Aston Villa, una decisión tomada por el Grupo Asesor de Seguridad (SAG) local, que dijo haber actuado siguiendo el consejo de la Policía de West Midlands.
La decisión fue duramente criticada por el Primer Ministro británico, Keir Starmer, que la calificó de "equivocada". La Secretaria de Cultura, Lisa Nandy, pidió a la policía que revisara su decisión.
Los jefes de policía fueron llamados a declarar ante la Comisión de Asuntos de Interior de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre en relación con la decisión, y la presidenta de la comisión, Karen Bradley, solicitó más información por carta a la Policía, al SAG y a la Unidad Policial de Fútbol del Reino Unido.
