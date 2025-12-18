El Real Madrid eliminó al Talavera sin necesidad de pagar a Negreira

Poquitas horas después, bueno, algún día que otro, pero no mucho más, de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid (casi dueño), se mofase y ridiculizara al FCBarcelona por el montón de millones que le pagó a José María Enríquez Negreira y su hijo (“los informes más caros del mundo no llegaron a sus entrenadores”), el conjunto blanco, el equipo de ‘Flo’ y el pobre Xabi Alonso, que ya no sabe dónde está ni qué será de él, eliminó al modesto Talavera con un primer gol fruto de un penalti inexistente, que se inventó Guillermo Cuadra, que, en la recta final del partido, gritó “¡sigan, sigan!” cuando Lunin, el meta que le salvó la cabeza a su técnico, cometió penalti sobre Di Renzo, idéntico, idéntico, al que Alejandro Hernández sí señaló en el Atlético Baleares-Atlético de Madrid, cuando el meta Musso golpeó a Castell con la misma contundencia que Lunin.

Nadie duda que Florentino continuará con su cruzada, por descontado. Y no solo eso, Real Madrid TV, hoy mismo, dirá que su equipo ganó en buena lid y que uno era penalti y el otro, “¡sigan, sigan!” Y es que ‘Flo’ ha conseguido que Xabi Alonso, que llevaba meses no queriendo hablar de los árbitros, ahora los critica en todas sus conferencias de prensa y hasta asegura que el ‘caso Negreira’ es un clamor en el mundo entero. Todo para que ‘Flo’ no lo despida (aún).

Es evidente que, visto lo visto en Talavera (un penalti a favor del Real Madrid inexistente y otro en contra, no señalado), al discurso de Florentino Pérez se le ven las costuras. Al Real Madrid, que sigue sin jugar a nada, lo clasificó el árbitro.

Lo que es un clamor es la manera que tiene el Real Madrid de no jugar a nada. Lo que es un clamor es que Alonso tiene ya más de medio cuerpo fuera del Real Madrid. Lo que es patética es la imagen que ofreció el técnico tolosarra nada más pitar el bueno de Guillermo Cuadra, mira, el mismo que maltrató al Villarreal en el Santiago Bernabéu, el final del partido en El Prado. Tan desesperado está, vive, Alonso, que confundió al Sevilla con el Mallorca, al decir que, el sábado, se enfrentaban al Mallorca, en el último partido del 2025. Claro que el otro día también se le escapó ‘Bilbado’ por Bilbao.

Sin pedir perdón

Es evidente, cristalino, transparente, muy, muy descarado que el FCBarcelona y cuatro de sus presidentes (Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu) cometieron una desfachatez que perdurará por los siglos de los siglos y que los cuatro presidentes perdieron, hace ya mucho tiempo, la oportunidad de convocar una conferencia de prensa conjunta y pedir perdón. “Nos equivocamos”. Pero ya lo dijo Laporta: “No tengo que pedir perdón por nada”.

Visto lo visto en Talavera y por más Real Madrid TV que exista, al discurso de ‘Flo’ se le ven las costuras y es, sin duda, fruto del ataque que tiene por el hecho de que Laporta, en tiempo electoral, no lo olvidemos, haya vuelto a los brazos de Javier Tebas, el ser más odiado por el presidente blanco, y de la UEFA, dejando solo a Pérez con su destartalada Superliga.

Un desesperado Xabi Alonso trata de evitar el despido en Talavera.am area during the Copa del Rey soccer match between Talavera and Real Madrid, in Talavera de la Reina, Spain, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/M. Berengui). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / AP / LaPresse / LAP

Solo un apunte más. Es una auténtica vergüenza que los llamados dos grandes, gigantes, del fútbol español, Real Madrid y Barça, con presupuestos de 1.248 y 1.075 millones de euros, respectivamente, saquen de titulares, durante 90 minutos, a Lamine Yamal y Kylian Mbappé ante el Deportivo Guadalajara y el Talavera, con 1.200.000 euros de presupuesto y ocupando ambos posiciones de descenso en la Primera Federación.

No más protestas

Se supone que, a partir de ahora, ni Florentino Pérez, ni Joan Laporta, ni Xabi Alonso, ni Hansi Flick volverán a hablar, por los siglos de los siglos, de la explotación de la que están siendo objeto sus futbolistas, del calendario tan saturado y tortuoso que sufren sus plantillas.

Lamine ¡adiós a la pubalgia! (se supone) tenía que haber descansado y Mbappé, que fue baja, nada más y nada menos, que frente al Manchester City, jugó para mantener vivo a su equipo (como siempre) y, sobre todo, para acercarse al récord de Cristiano Ronaldo en un año natural: CR7 marcó 59 goles en todo el 2013 y Kylian suma ya 58 este año. Se espera que, frente al Mallorca, perdón, ante el Sevilla iguale o supere esa marca.

Y, repito, a partir de ahora, que Flick no se queje de que Luis de la Fuente, el seleccionador español, no cuida a Lamine Yamal. Él pudo mimarlo el martes y no lo hizo. Del mismo modo que Alonso accedió a los deseos de un hambriento Mbappé y suerte tuvo de él para salvar otra pelota de partido. "Esto es fútbol, papá", que diría José Bordalás. Pero que no nos engañen. Más.