Rashford vale por dos

El buen rendimiento de Marcus Rashford permite afirmar que su incorporación ha sido un acierto. Los números invitan a valorar que su figura vale por dos. Al final de la temporada, el recuerdo de las sensaciones y el escrutinio de las cifras que haga Hansi Flick dictaminará si vale la pena que el Barça pague 30 millones de la opción de compra.

Al éxito de su aportación cabe añadir que el coste de su fichaje ha sido cero, al tratarse de una cesión. Sin embargo, el coste de su ficha es de estrella mundial. No en vano, Rashford, de 28 años e internacional por Inglaterra, cumple su undécima temporada en la élite. Debutó en febrero de 2016 con el Manchester United en un partido de la Europa League, disputó los 90 minutos y cerró su estreno con un doblete de goles que el convirtió en el goleador más joven de la historia del United con 18 años y 117 días.

Tzolakis, el portero del Olympiakos, derriba a Rashford en el área cometiendo penalti en el duelo europeo disputado en Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

El tercer goleador

Al Barça llegó rebotado con su club y con su entrenador Rúben Amorim, pero solicitado por Flick, que le considera "un fuera de serie" y al que seguía con devoción hace tiempo. Rashford ha dejado en muy buen lugar a su nuevo jefe.

De momento, es el tercer máximo goleador de la plantilla con siete tantos (igual que Lamine Yamal y Fermín López), por detrás de los 14 de Ferran Torres y los 8 de Robert Lewandowski, pero es el líder en la Champions y el único jugador de la plantilla que ha marcado en las tres competiciones. Le queda la cuarta, la Supercopa en enero.

Rashford pasa junto a Flick, en la banda, durante el partido de Liga entre el Barça y Osasuna. / JORDI COTRINA / EPC

El dolor de Flick

Rashford, con sus 7 goles y 11 asistencias en los 22 partidos disputados -se ausentó ante el Athletic por fiebre-, se ha convertido en un suplente especialmente eficaz por cuanto estaba llamado a desempeñar el papel que ejercieron Ansu Fati y Pau Víctor. Los números han superado claramente la aportación de los dos canteranos en la campaña del triplete. Ansu no marcó ni un gol ni dio una asistencia, y Pau hizo dos y una, respectivamente.

A Flick le duele particularmente relegar a Rashford al banquillo cuando están los tres titulares disponibles. Tuvo que hacerlo ante el Eintracht Frankfurt, aunque en el descanso apelara a él para remontar el 0-1. Sin embargo, sintió un profundo alivio con su reacción mientras el técnico hilvanaba una explicación a modo de disculpa.

Lamine Yamal saluda a Rashford al ser sustituido durante el partido de liga frente al Elche en el estadio Lluís Companys. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

La actitud "correcta"

"Me dijo el último día: 'Boss, no tienes que decirme nada, se trata del equipo. Tenemos que ganar los tres puntos, que es lo más importante. Esa es es la actitud correcta", desveló Flick por la aceptación yespírituritu solidario de un Rashford que no le ha puesto ninguna carita de desagrado.

Como se las pone Lamine Yamal. O como se las ponen Vinicius y Rodrygo Goes a Xabi Alonso. Vale por dos Rashford, o es así de apreciable cuando se compara su rendimiento con los competidores del Barça. Kylian Mbappé come aparte. Vinicius ha marcado 5 goles y ha dado 8 asistencias en 23 partidos y Rodrygo suma 2 y 2. Entre los dos brasileños han inyectado 7 goles y 10 asistencias al Madrid.

Vinicius se queja al ser sustituido por Alonso en el clásico frente al Barça en el Bernabéu el pasado mes de octubre. / SERGIO PEREZ / EFE

Nivel de titular

La incorporación de Rashford cobra un valor especialmente alto tanto por el plus competencia que ha generado entre los tres titulares al ver que hay un tipo de semejante nivel capaz de arrebatarles el privilegio, como por el hecho de que ha sido un recambio útil para sustituirles. Este año los tres se han lesionado como no lo hicieron en la pasada campaña.

En la actual, aún media campaña, Lamine Yamal ha estado cinco partidos ausente por las molestias de pubis que le aquejan, Raphinha permaneció nueve encuentros fuera de combate con la rotura y la recaída del bíceps femoral izquierdo y Lewandowski, otros cuatro, con el mismo músculo dañado.

Raphinha, con su característico peinado, es felicitado tras marcar ante el Atlético. / JORDI COTRINA / EPC

Flick pudo disponer de Robert Lewandowksi en 52 de los 60 partidos, a Lamine Yamal en 55 y a Raphinha en 57. Una lesión en el tobillo derecho dejó a Lamine Yamal fuera de combate tres partidos. No necesitó recambios y, en cualquier caso, ahí estaba Ferran para tapar huecos.

El valenciano, que se perdió 11 partidos entre una lesión muscular y la apendicitis, aportó unos preciadísimos 19 goles. Ansu Fati estuvo de baja en 10 partidos y Pau Víctor el más resistente de todos, estuvo sano todo el año y sólo dejar de estar convocado en los dos partidos en los que fue desinscrito por la Liga.

Lamine Yamal ayuda a Rashford a levantarse tras la asistencia de gol al inglés en el 0-2 de Guadalajara. / Dani Barbeito / SPO

La feliz alternativa de Nico

Debió pensar Flick, con razón, que la campaña anterior sería irrepetible por la insólita resistencia de los tres titulares y que necesitaría un recambio de categoría. O dos. Que también lo es Roony Bardghji.

Existió la posibilidad de que el elegido antes que Rashford fuera Nico Williams, pero la renuncia del extremo del Athletic ha resultado benefactora para el Barça si comparamos su aportación con la del extremo inglés. Ha dejado de jugar 7 partidos por una pubalgia y, condicionado por el físico, apenas ha marcado tres goles, uno de penalti.