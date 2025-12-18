Pablo Urdangarin se cae de la lista de España para el torneo previo al Europeo

El regreso del lateral izquierdo Daniel Dujshebaev, del KS Kielce polaco, es la principal novedad de la lista del seleccionador de balonmano, Jordi Ribera, para los amistosos que los Hispanos jugarán en Pamplona del 8 al 11 de enero, preparatorios para el Europeo que tendrá lugar a final de ese mes, y de los que se cae el extremo derecho Pablo Urdangarin, quien debutó en la anterior convocatoria en octubre.

Ribera ha citado a 18 jugadores, en su mayoría los que participaron en los amistosos contra Suecia disputados el 27 de octubre y el 1 de noviembre, en los que debutó Urdangarin (Fraikin Granollers), hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

Ante el equipo nórdico, también se estrenaron el central Natan Suárez (Benfica), el lateral izquierdo Mario Nevado (Bidasoa Irun) y el pivote Álvaro Martínez Lobato (Logroño La Rioja), de los que solo repite el primero en la relación conocida este jueves.

Jordi Ribera, seleccionador de España de balonmano. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

También regresan a la selección el pivote Abel Serdio, del Wisla Plock polaco, que en la anterior lista se quedó fuera por una lesión, y el lateral derecho Marcos Fis, compañero de equipo de Urdangarin, quien se incorporó a la concentración de Suecia en sustitución de Alex Dujshebaev, también con problemas físicos.

Al margen de Sergey Hernández, del Magdeburgo, Jordi Ribera vuelve a convocar como portero a Nacho Biosca, del HBC Nantes francés, quien relevó en la última lista a Rodrigo Corrales, del One Veszprém HC húngaro, por una lesión.

Concentración en Pamplona

"Es una lista, como siempre, que combina gente con experiencia y gente más joven, e incluso jugadores para los que puede ser su primera experiencia en una competición. En una competición que, evidentemente, va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles y complicados con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez", describió Rivera, según se afirma en la nota.

Los Hispanos, que se concentrarán en Pamplona el 2 de enero, jugarán el 8 de enero ante Eslovaquia y el 10 ante Túnez, además de contra un tercer rival por determinar entre Portugal, Egipto e Irán, los otros participantes en el torneo amistoso.

Después de la cita en la capital navarra, la selección viajará a Dinamarca el 12 de enero para iniciar la concentración en la localidad de Silkeborg.

El Europeo tiene como sedes Dinamarca, Noruega y Sueca y el combinado español tendrá como rivales a Alemania, Austria y Sergbia.

La convocatoria de Jordi Ribera la integran:

Porteros: Nacho Biosca (HBC Nantes/FRA) y Sergey Hernández (Magdeburgo/GER)

Centrales: Natan Suárez (Sporting Lisboa/POR) e Ian Tarrafeta (Nantes/FRA)

Lateral derecho: Marcos Fis (Fraikin Granollers), Imanol Garciandia (Pick Szeged/HUN) y Alex Dujshebaev (Kielce/POL)

Lateral izquierdo: Daniel Dujshebaev (KS Kielce), Antonio Serradilla (Stuttgart/GER), Jan Gurri (Sporting Lisboa/POR) y Agustín Casado (Montpellier/FRA).

Extremo derecho: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes/FRA)

Extremo izquierdo: Ian Barrufet y Dani Fernández (Barça)

Pivote: Javier Rodríguez (Benfica/POR), Víctor Romero (Sporting Lisboa/POR) y Abel Serdio (Wisla Plock/POL).