España-Argentina, el primer duelo Lamine Yamal-Messi, se jugará en Catar

El esperado duelo entre España y Argentina, en la denominada Finalissima entre el campeón de Europa y el de América se disputará el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, el escenario que acogió la final del último Mundial, de 2022, en el que la selección albiceleste se proclamó campeona del mundo.

La UEFA y la CONMEBOL, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21 horas de Qatar, las 18 horas en España.

"Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. Será el primer duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi, las dos principales estrellas del firmamento futbolístico, unidas por su formación en el FC Barcelona.

Messi toca el trofeo de la Copa del Mundo antes de recibirlo tras la conquista del título en Qatar en diciembre de 2022. / FRANCK FIFE / AFP

El número uno contra el dos

Argentina también es la actual campeona de la Finalissima, ya que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (0-3) en el estadio londinense de Wembley. Será la primera vez que la selección española pelee por este trofeo, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras, en 1985 y 1993, bajo el nombre de Copa Artemio Franchi [exdirigente italiano que fue presidente de la UEFA] y que se adjudicaron Francia y Argentina.

España llegará al duelo como número uno en el ranking FIFA por delante de Argentina. El último duelo entre ambas selecciones fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

Ambos equipos se han enfrentado 14 veces, con un resultado de seis victorias para cada uno y dos empates.

Lamine Yamal celebra el título de la Eurocopa obtenido en 2024. / Fabio Ferrari / LaPresse / LAP

Símbolo de cooperación

"Este emblemático partido es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico", dijo el presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez.

El jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministro de Deportes y Juventud de Qatar, aseguró que su país "se enorgullece de acoger este prestigioso partido entre dos campeones".

"Contamos con un historial de organización de eventos deportivos de talla mundial, en los que ofrecemos una experiencia excepcional a los aficionados, seguidores y medios de comunicación. La celebración de la Finalissima 2026 demuestra una vez más la confianza que nuestros socios siguen depositando en Catar", resaltó.