Cambio de paradigma en el fútbol femenino con la venta multimillonaria de la agente catalana Carlota Planas

Barcelona es uno de los epicentros del fútbol femenino. No solo porque el Barça lleva años marcando el paso, sino porque las mejores futbolistas del mundo son catalanas. Con ello, el mundo de la representación de deportistas también tiene a la capital catalana marcada en el mapa. Uno de los nombres propios de este sector es Carlota Planas, una de las fundadoras en 2020 de Unik Sports Management y actual dirigente de la agencia que ahora entra a formar parte de la empresa global de deportes, música y entretenimiento Wasserman después de su adquisición esta semana. Planas se convierte así en vicepresidenta de Fútbol Femenino Global de la multinacional norteamericana después de una operación multimillonaria que supone la mayor compra de una agencia de fútbol femenino.

“Hace cinco años decidí apostar por un sueño: profesionalizar y dar visibilidad al talento femenino en el fútbol. Hoy, ese sueño da un salto gigantesco con mi incorporación a Wasserman”, afirmó Planas. “Esta alianza no solo reconoce el trabajo realizado, sino que también amplía nuestras posibilidades para seguir impulsando carreras y transformando vidas. Tener la oportunidad de unirme a un grupo tan comprometido con el impulso del liderazgo y la representación femenina es un verdadero honor y una emocionante oportunidad para crecer, aprender y dejar huella en la industria".

Carlota Planas, agente de futbolitas y fundadora de Unik Sports Management / Unik Sports

Richard Motzkin, vicepresidente ejecutivo y director general del departamento de Global Soccer, puso en valor el trabajo de la barcelonesa como emprendedora dentro del mundo del fútbol. "El espíritu emprendedor de Carlota y su compromiso con la excelencia en el más alto nivel encarnan todo lo que representamos en Wasserman. Carlota ha convertido su empresa en una de las agencias de fútbol femenino más destacadas del mundo y su enfoque centrado en las relaciones humanas encaja plenamente con nuestros valores", comentó el dirigente.

Desde su fundación en Barcelona en 2020, Unik Sports Management se ha consolidado como una agencia de representación de algunas de las mejores futbolistas del mundo, gestionando sus carreras de forma integral, desde la negociación de contratos hasta el desarrollo de oportunidades comerciales y de marketing. Su cartera de representadas incluye a Claudia Pina, Mariona Caldentey, Cata Coll, Lola Gallardo, Estefanía Banini, Cristina Martín-Prieto, entre otras estrellas internacionales. Ahora estas deportistas compartirán agencia con grandes estrellas como Alex Morgan, Alessia Russo, Emily Fox, Lindsey Horan o Sophia Smith. Y es que con la adquisición de Unik Sports Management, da un paso más en su presencia en Europa después de la adquisición de Volante Sports, con sede en el Reino Unido, y marca un nuevo hito.

Con sede en Los Ángeles, Wasserman tiene presencia en 28 países y más de 70 ciudades, incluyendo Nueva York, Londres, Abu Dabi, Ámsterdam, Hong Kong, Madrid, Ciudad de México, Toronto, París y Sídney. La representación de futbolistas, un sector que tiene a Barcelona como uno de sus centros neurálgicos.