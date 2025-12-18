El Barça pone a la venta las entradas VIP del Clásico: hay que tener 4.000 euros

El FC Barcelona ya ha puesto a la venta las entradas VIP del próximo clásico, a la espera de que se confirme la fecha exacta del partido, a disputarse el 9 o 10 de mayo de 2026 en el Spotfiy Camp Nou. El club ha abierto con cinco meses de antelación la comercialización de un partido que corresponde a la 35a jornada de liga y es uno de los eventos más vistos en el panorama global deportivo. A la espera de que el resto de localidades se puedan adquirir, el Barça ha fijado el precio en 4.000 euros, a la altura del acontecimiento que podría ser decisivo para el devenir del campeonato.

El precio de estas entradas VIP se sitúa bastante por encima de una entrada normal por la exclusividad que comporta, pero también por el partido que supone. Para el enfrentamiento contra el Espanyol de la jornada 31 el club azulgrana ha dejado las entradas VIP por 1.000 euros, una cuarta parte de lo que costará vivir el segundo clásico liguero de la temporada junto al banquillo donde se sientan los jugadores. Además de esta proximidad de lujo, los asientos VIP también aportan mayor confort, y permiten acceso a la sala VIP con catering premium pre-partido y post-partido, según muestra la web del Barça.

Vista general del Spotify Camp Nou. EFE/Alberto Estévez. (fc barcelona) / Alberto Estévez / (EPA) EFE

El encuentro será el primer clásico en el Camp Nou desde su remodelación, a no ser que Barça y Madrid se crucen en la Copa del Rey o en la Champions League. En el último enfrentamiento el conjunto de Xabi Alonso se llevó la victoria por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Barça ha ganado todos sus partidos en liga y el entrenador blanco se encuentra bajo presión y a cuatro puntos del liderato.

Éxito en ventas

La venta de las entradas VIP coincide con el éxito absoluto del peluche de su mascota CAT. El Barça ha puesto a disposición este jueves por la mañana otras 5.000 unidades del producto y se han vuelto a agotar en cuestión de pocos minutos al igual que en la primera tirada del 5 de diciembre. El club azulgrana ha aprovechado el periodo navideño para soltar su producto estrella basado en la mascota que se creó en honor al 1250 aniversario de la entidad, y no ha defraudado.