El Barça ya conoce su camino hacia la final de la Champions, con un posible clásico en cuartos

Puede haber clásico en los cuartos de final de la Champions. Después del sorteo realizado este jueves, el conjunto azulgrana dirigido por Pere Romeu ya conoce su camino hacia la final de Oslo. El próximo capítulo serán los cuartos de final, donde las catalanas pueden verse las caras contra Real Madrid o Paris FC, equipo al que ganaron este mismo miércoles para cerrar la fase de liga de la competición continental. El rival saldrá del duelo directo entre los dos equipos y, el vencedor, se verá las caras con el Barça en cuartos.

Con el sorteo de este jueves, el Barça sabe que, a priori, el camino hacia Oslo es plácido. Ha evitado a los máximos rivales, Olympique de Lyon y Chelsea, y ve un horizonte exigente pero perfectamente gestionable. En cuartos, Real Madrid o Paris FC será su oponente. Las semifinales serán un poco más exigentes, con Manchester United o Bayern de Múnich como rivales más demandantes, o Atlético de Madrid en caso de que el conjunto colchonero dé la sorpresa. Además, el Barça tendrá el factor campo a favor, ya que, al terminar cabeza de serie, juegan el partido de vuelta de las semifinales en casa.

El otro lado del cuadro es el complicado. Olympique de Lyon y Chelsea esperan en cuartos a los playoffs de su lado de duelos. Las francesas se enfrentarán al equipo ganador del duelo entre Wolfsburgo y Juventus y las inglesas al que se imponga en el Leuven y Arsenal.

Calendario de los partidos

La fase de play-offs eliminatorios se disputará con partidos de ida los días 11 y 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar los días 18 y 19 del mismo mes. Posteriormente, los cuartos de final se jugarán con partidos de ida los días 24 y 25 de marzo y partidos de vuelta los días 1 y 2 de abril. Las semifinales se celebrarán con encuentros de ida los días 25 y 26 de abril y de vuelta los días 2 y 3 de mayo. La final se disputará el 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo.