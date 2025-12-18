El Badalona FC Women vuelve a Badalona. La ciutat del Maresme vivirá el primer partido de esta temporada el equipo que lleva su nombre cuando este sábado se enfrente el Granada en los dieciseisavos de la Copa de la Reina . Esto es gracias a que la competición gestionada por la Federación Española de Fútbol no pide a sus participantes que tengan césped natural, como si es un requisito para poder disputar los partidos de Liga F.

Y para una cita especial, manera única de promocionarlo. A traves de la plataforma Fever, donde se pueden comprar entradas para espectaculos y actividades lúdicas, se pueden comprar las entradas para el encuentro. Una solución totalmente nueva en el mundo del futbol, introducir el ticketing dentro de una plataforma de ocio en general. Eso ha permitido que muchos usuarios sepas de la existencia del pertido y se interesen pese a no ser aficionados deñ fútbol o del equipo.

Para convencerlos, la web detalla las razones por las cuales debes asistir al partido. "Por qué no te lo puedes perder: partido decisivo en Badalona, un duelo de eliminación directa con gran valor competitivo, fútbol intenso y emocionante: vive la emoción de un encuentro que lo decide todo en un solo partido, el premio en juego: el ganador se unirá a los ocho mejores equipos que lucharán por un lugar en la final de mayo de 2026, ambiente familiar y cercano: vive la pasión en directo y contagia a los más pequeños con la magia del deporte", argumenta la página web.

Las entradas van de los 5 euros, en caso de menores de 13 años, y 10€ en adultos, además de packs conjuntos pensados para toda la família.