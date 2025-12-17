La Vuelta 2026 se decidirá con 10 etapas en Andalucía

Mónaco rebosa demasiado lujo. No es un lugar para la clase media. Hasta en el Zara se ven más vestidos de fiesta que en cualquier otra tienda de la cadena repartida por el mundo. Los coches deportivos se agrupan a la puerta de su famoso casino y cuesta andar entre aceras que desaparecen con constantes embotellamientos. Se escucha el sonido del mar mientras se pasea por la playa del Larvotto, a poca distancia del lugar de donde partirá la Vuelta el 22 de agosto.

Que la ronda española salga dentro de ocho meses desde Mónaco -este miércoles se ha presentado la carrera oficialmente en el club Monte-Carlo Sporting- es una apuesta personal de Alberto Grimaldi, príncipe soberano del país y un gran apasionado al ciclismo. Cada año aprovecha el lugar de paso del Tour más cercano a Mónaco para acercarse, pasear por la salida y seguir la etapa en el coche del director de la prueba, Christian Prudhomme. Conoce a todos los corredores, más allá de los que todavía viven por estos territorios y no han emigrado a Andorra, porque pateando Mónaco uno se puede cruzar con Chris Froome, sin equipo para 2026, aunque no haya anunciado de forma oficial la retirada con cuatro Tours, dos Vueltas y un Giro a las espaldas.

El mapa con las etapas / UNIPUBLIC

El 22 de agosto los ciclistas irán partiendo de uno en uno por una contrarreloj que circulará por el trazado del circuito de Fórmula Uno, que no es llano, para abrir otra ronda española que repetirá el parto desde el extranjero: en 2024 salió de Lisboa y en 2025 lo hizo desde Turín.

Para ir desde Mónaco a Andorra en bici -tercer país que visitará la próxima Vuelta- habrá que hacer dos etapas por Francia; la segunda llegará a Font Romeu, primera de las siete llegadas en alto de la carrera, curiosamente a poca distancia de Les Angles donde acabará la tercera etapa del Tour, la que sale desde Granollers y despide Catalunya.

La etapa catalana / UNIPUBLIC

Curiosa la próxima Vuelta presentada en Mónaco. Servirá para proclamar aquello que cantaba Joan Manuel Serrat y que decía que “el sur también existe”. Porque el norte, lo que se dice norte, por ejemplo, Asturias con sus Lagos, o el Angliru, o Galicia con sus carreteras cargadas de trampas, quedan en el banquillo de la próxima Vuelta. Sólo habrá ruta por el sur de la península con 13 de las 21 etapas por debajo del paralelo 39 -de València hacia el estrecho- lo que es una llamada al calor a principio de septiembre. Diez etapas se celebrarán íntegramente en Andalucía. Se visitan las ocho provincias, tres días exclusivos en Granada, entre ellos la etapa reina de la penúltima jornada con llegada al alto del Alguacil antes de que termine la fiesta a las puertas de la Alhambra, en un último día que no será de paseo, siguiendo la norma que ha establecido el Tour.

La sexta etapa con un tramo sin asfaltar. / UNIPUBLIC

Madrid queda fuera del guion, y no por el lío de las protestas contra el genocidio en Palestina que obligó a cancelar la última etapa de este año, sino porque el 13 de septiembre la capital española estará volcada en la Fórmula Uno. Tampoco se va a Canarias, porque a última hora, cuando todo parecía estar atado, Gran Canaria se descolgó y, posiblemente, por esta razón hubo que apostar fuerte por Andalucía, con los dedos cruzados para que la temperatura no se desboque demasiado.

Etapa completa en Andorra

Andorra (cuarta etapa) tendrá un recorrido de país, que ya pondrá la general patas arriba, aunque con apenas un centenar de kilómetros. Desde la capital pirenaica los ciclistas subirán a los autobuses para acudir a Falset de donde saldrá la etapa catalana que finalizará en Roquetes, preámbulo de una sexta etapa. Ojo al dato. Se vivirá uno de los momentos apasionados y claves de la próxima Vuelta: en la subida castellonense a la cima del Bartolo habrá tres kilómetros de gravel: una encerrona que no habrá que perderse.

La número 20 es la etapa reina. / UNIPUBLIC

Se visitará Teruel para ascender a Valdelinares y Alicante para subir a Aitana, que es una base del ejército del Aire desde donde se controla el tráfico aéreo por el Mediterráneo. A partir de ahí, tras un paso por Murcia, la Vuelta se encerrará en tierras andaluzas con las cimas de Calar Alto, Pandera, Peñas Blancas y la citada de Alguacil, como finales en altitud. Desde el Puerto de Santa María a Jerez (donde suenan las zambombas hasta Navidad) se correrán 32 kilómetros de contrarreloj a sólo tres días de acabar en la Alhambra.

Dureza y calor por doquier a la espera de concretar una participación que por ahora encabeza Primoz Roglic, residente en Mónaco, a la espera que se concrete el guion final pendiente siempre de lo que suceda antes en el Tour. Así que, por ahora, alegría, buenas palabras y un recorrido bañado en el oro que siempre reluce por las entrañas de Mónaco.