Sama Nomoko, la última victima de la rotura de cruzados en el Barça

Bien es sabido que la peor cara del deporte son las lesiones. Aunque, la realidad, es que hay algunas que realmente paran la carrera de un deportista en seco. Es el caso de la rotura del ligamento cruzado, una lesión que, por desgracia, está muy presente en los últimos años y del que el Barça es especialmente víctima. Los últimos en caer (y recuperarse) fueron Gavi y Marc Bernal del primer equipo, pero la semana pasada Sama Nomoko, de 17 años, vivió ese momento en que todos los futbolistas dicen que se les paró la vida.

El futbolista del Barça Atlètic se lesionó en el partido de la Youth League contra el Eintracht de Frankfurt. La imagen, muy preocupante, ya dejó entrever que la lesión sería grave. Y de rodilla. Y esa conjunción suele derivar en la rotura de ligamento cruzado. Con el diagnóstico confirmado, tocaba pasar por quirófano. Así ha sido en el Hospital de Barcelona a cargo del doctor Joan Carles Monllau, el mismo que intervino este año a Gavi o Alexia Putellas, quien también sufrió esa lesión hace unos años.

Y lo peor de la lesión, ya de por sí grave, es el tiempo de recuperación. En el caso de Sama Nomoko los servicios médicos de la entidad no han querido apurar ni marcar tiempos excesivamente cortos. Deberán pasar unos 12 meses hasta que el joven futbolista de La Masia pueda volver a ponerse la camiseta del Barça.

Tras conocerse el largo plazo de recuperación, Nomoko dejó un mensaje en las redes sociales para todos los seguidores azulgranas: "Una piedra en el camino. Un motivo más para regresar más fuerte. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios de la lesión, pero lo que más me duele es no poder estar en el césped acompañando a mis compañeros en los objetivos tan bonitos que teníamos esta temporada. Hoy es el primer día de una nueva etapa, pero también un día menos para volver. Gracias por los mensajes de apoyo. Força Barça!"