El Racing echa al Villarreal de la Copa

El Sardinero vivió una noche mágica de Copa del Rey con la victoria del Racing de Santander ante el Villarreal (2-1), en un partido en el que los cántabros mostraron una gran solidez defensiva, y eficacia en el ataque, para desactivar al 'submarino amarillo', que, pese a su buena dinámica en Liga, en siete días ha caído en la Liga de Campeones y la Copa.

El técnico local, José Alberto López, sorprendió con su alineación presentando un once con jugadores menos habituales, pero el conjunto cántabro salió al terreno de juego con ganas de ponerle las cosas difíciles al Villarreal.

Arana, ejecutor

Así, tan sólo habían transcurrido seis minutos de encuentro cuando Arana, tras una internada de Mario por banda izquierda, quebró a su marcador dentro del área y picó la pelota con sutileza ante la salida de Arnau para hacer el primer tanto del partido.

Por debajo en el marcador, el Villarreal apretó el acelerador para tratar de empatar lo antes posible, presionando con más intensidad, sin dejar que el Racing prácticamente pudiera salir de su propio campo, y acechando continuamente la portería de Andreev, especialmente con Moleiro y Pepe, muy incisivos por las bandas.

El Racing achicaba espacios estoicamente, aunque parecía que antes o después acabaría cediendo ante la insistencia de su rival. No obstante, en una de las escasas ocasiones que los cántabros salieron de la cueva, y juntaron varios hombres en campo contrario, Íñigo robó el balón a Maciá en el área del Villarreal y se lo cedió a Arana que, de un toque, volvió a batir a Arnau para aumentar la ventaja local. El gol dejó descolocados a los amarillos durante unos minutos, momento que el Racing aprovechó para tener algo más el balón y terminar la primera parte sin muchos apuros.

Cambios de Marcelino

Marcelino no tardó en mover piezas en la segunda mitad, introduciendo hasta cuatro cambios en los primeros minutos de la reanudación, pero el Racing de Santander continuaba muy aplicado en tareas de defensivas y, de vez en cuando, se atrevía también a probar a la zaga 'groguet'. El cronómetro corría a favor de los locales y el Villarreal no era capaz de crear claras ocasiones para acortar distancias.

Sin embargo, a falta de cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, el Villarreal le puso emoción al tramo final con el gol de Ayoze, que aprovechó un barullo en el área, después de varios rechaces, para mandar el balón al fondo de las mallas.

Los instantes finales, con nueve minutos de prolongación, se hicieron eternos para El Sardinero, pero finalmente los cántabros resistieron para aguantar el resultado y certificar su pase a los octavos de final de la Copa del Rey.