Y Flick decidió que el titular sería...Ter Stegen

Es posible que muchos se quejen. Es posible que muchos consideren (casi) innecesaria la Copa. Los hay que incluso dicen que lo único interesante del torneo del KO son las semifinales y la final, que se convierte, en efecto, en un día precioso para el fútbol español.

Muchos, demasiados tal vez, se quejan de que complica aún más el ya de por sí poblado calendario para los profesionales. Incluso que suele ser, como los partidos de las selecciones, un nido de conflictos (y lesiones inesperadas) para los grandes equipos y las grandes estrellas.

Y la verdad es que cuando uno observa el ambientazo que se vivió anoche en el estadio Pedro Escartín, vale, sí, con el lío de la tribuna añadida (casi) clandestina, debe elogiar una competición que lleva la felicidad, el buen fútbol, incluso la incertidumbre a una población que, incomprensiblemente, visto el partidazo que protagonizaron los chicos del Deportivo Guadalajara anoche ante el campeón de Liga (0-3), no entiende cómo están en el puesto 17º de su grupo en la Primera Federación.

Todo parece indicar que, dada su altísima ficha, la directiva del Barça vería con buenos ojos una cesión o traspaso de Ter Stegen en enero, pero Flick demostró anoche que, como le sugirió Pep Guardiola a Xabi Alonso, mea con la suya.

Ya lo anunció su técnico Pere Martí cuando aseguró que iban a intentar dar la campanada “porque, si lo logramos, no seremos ni los primeros ni los últimos en conseguirlo”. Y la verdad es que el primer gol culé entró en el minuto 77, cuando Hansi Flick empezó a meter un ratito a los titulares ¡Hasta Pedri tuvo que saltar al Pedro Escartín!

El gran regreso

Pero el espeso partido de los azulgranas, con una mezcla de principio a fin de juventud y veteranía, de cantera y profesionales, tuvo su momento más significativo, no tanto en la victoria, que se presumía, tardase lo que tardase, sino en la decisión de Flick de darle la titularidad al alemán Marc-André ter Stegen, que no jugaba desde el pasado 18 de mayo.

Todos los pronósticos, todos, daban por seguro que Flick alinearía al veteranísimo Wojciech Szczesny, argumentando que si el ‘míster’ alemán colocaba al capitán alemán entre palos, en Guadalajara, estaba invitándole a competir por la titularidad con Joan García, cosa que el club no ve con buenos ojos.

Ter Stegen, durante el partido de Guadalajara. / Dani Barbeito / SPO

De nuevo, como suele ser habitual en Flick, el entrenador ha demostrado que no se casa con nadie y que, recuperado el estupendo guardameta alemán, el orden jerárquico vuelve a ser Joan García, Marc-André ter Stegen y Wijciech Szczesny. Los que creían, que no defendían, que Flick se alinearía con la parte del club que quiere mostrarle (que necesita enseñarle) la puerta de salida a Marc-André, se equivocaron.

La respuesta

Flick los quiere a todos enchufados, porque no olvida que Joan García ya se ha lesionado una vez y por bastante tiempo y no quiere arriesgarse a no tener listo a un gran guardameta para cuando su titular (indiscutible) vuelva a tener un problema físico, ¡ojalá! no suceda.

Es posible, por qué no, que Flick haya decidido que Ter Stegen sea su portero en la Copa y, desde luego, es muy poco probable que el alemán tenga alguna opción cuando se reanude la Champions o, incluso, en la Supercopa de Arabia Saudí.

Pero, eso sí, estaría bien no olvidar que, en esta primera cita copera y pese a no tener demasiado trabajo, Ter Stegen hizo una parada (y media) de gran mérito (no llegó a Courtois, pero casi), con 0-1 en el marcador, en los minutos 78 y 80. Vale, sí, también las hubiera protagonizado Szczesny, por descontado, pero recuperado el capitán, mejor ponerle a él.

Hansi Flick los quiere a todos enchufados e intuye, sospecha, sabe que Joan García se verá obligado a ser aún mejor de lo que es con la amenaza de que Ter Stegen persigue su puesto.

Repito, me pareció un gesto de enorme entrenador, de maestro de futbolistas, de guía y, sobre todo, de alguien que sabe lo que se lleva entre manos, de alguien que conoce cómo miden los futbolistas esas decisiones y, por descontado, un gesto que muestra su independencia, olvidando viejos conflictos y polémicas de su club con el portero alemán. Como diría Pep Guardiola, Hansi Flick demostró anoche que mea con la suya.

Y, sí, Ter Stegen demostró estar listo para competir con García por la titularidad del campeón, lo que, sin duda, obligará al joven guardameta culé a ser aún mejor de lo que es.