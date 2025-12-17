PREMIOS
El COE reúne a una constelación de estrellas del deporte español en su 20ª gala anual
María Pérez, Andrés Temiño, Marc Márquez e Iris Tió han encabezado el elenco de premiados por el olimpismo español
A Alejandro Blanco le gusta repetir que el Comité Olímpico Español (COE) que él preside desde hace 20 años es “la casa de todos los deportistas”. Una declaración de intenciones que coge cuerpo, de manera especial, en eventos como el celebrado este miércoles en la sede del organismo en Madrid.
Como cada año por estas fechas, el auditorio Alfredo Goyeneche ha acogido la Gala COE. La 20ª que celebra el olimpismo español, en la que se han entregado 20 premios que reconocen los méritos de una treintena larga de deportistas y entrenadores españoles.
Los invitados
Blanco fue el anfitrión de una gala que contó con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, como representantes del Gobierno.
La gala también a contado con invitados de excepción, en activo o ya retirados, al margen de los premiados: Saúl Craviotto, Jennifer Pareja, David Cal, María José Rienda, Lydia Valentín, Ruth Beitia… Fueron ellos los encargados de anunciar a los premiados.
Los premiados
Los premios principales, los de los mejores deportistas del año, han recaído en María Pérez y Andrés Temiño. La marchadora ya se ha convertido, con su doble oro mundial, es una de las mejores atletas españolas de todos los tiempos. El arquero también ha obtenido este año dos oros mundiales, en individual y equipos.
Ha sido un año descomunal también para Marc Márquez e Iris Tió, galardonados con el premio Corazón de España, así como para la selección masculina de waterpolo y el K4 500 femenino, los mejores equipos del curso para el COE.
Paula Ostiz y Dennis González como deportistas revelación y Sergio Scariolo y Andrea Fuentes como entrenadores tienen también su hueco entre los premios, que han reconocido los “valores” de Jordi Xammar, Marta Cardona, Mar Molné y Elia Canares.
Con una mirada más larga, el COE ha reconocido también la trayectoria deportiva de Marcus Cooper y Amaya Valdemoro, la condición de “leyendas” de Fermín Cacho y Laia Sanz y la de “pioneros” de Javier Fernández y Laura Fuertes. Del mismo modo, Carolina Marín y Gervasio Deferr han recogido el premio “especial” del COE ante un auditorio abarratado de deportistas, autoridades y demás invitados.
