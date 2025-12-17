La coctelera de Flick en el laboratorio de Guadalajara

Usó la Copa del Rey para realizar pruebas. Pruebas en tiempo real, aunque luego tuvo que rectificar el plan inicial de tal manera -habían pasado más de 75 minutos y el empate del Guadalajara, que firmaba un gran ejercicio defensivo- que recurrió a toda su estructura titular para seguir adelante con un trabajado 0-2.

Pero nunca se había visto a un Hansi Flick tan activo ante la pizarra para agitar a su Barça, que ha encadenado su sexto victoria consecutiva (cuatro en Liga, una en Champions y otra en la Copa), además de mantener su portería a cero de manera seguida en los 180 últimos minutos.

Casadó, de lateral derecho

Pareció tener el técnico alemán una coctelera en el modesto vestuario del estadio Pedro Escartín. Y no dejó de moverla en todo momento. Ni antes del partido -se desdijo de lo que había dicho en la conferencia de prensa anterior en la que no veía a Marc Casadó de lateral derecho, puesto que sí ocupó finalmente en los primeros 45 minutos- ni en el descanso.

Estaba cansado y frustrado el técnico porque la idea inicial no funcionó y movió todo el equipo con un simple cambio, el de Cubarsí por Marc Bernal- y en los últimos instantes de un partido que no se desencallaba por lo que tuvo que ir metiendo en el campo a Balde, Koundé, Pedri y hasta Gerard Martín, ya tras el 0-1 de Christensen, para recobrar la silueta de la zaga titular en el estreno copero.

Christensen, en el centro, celebra su gol en Guadalajara en el partido de Copa de este martes. / AFP7 vía Europa Press

Flick, a diferencia de lo que sucedió la pasada temporada, anda muchísimo más intervencionista. Tanto en la pizarra como en la sala de prensa. No deja de innovar buscando soluciones a problemas que le han ido surgiendo en el camino.

A la inesperada marcha de Iñigo Martínez hacia el fútbol de Arabia Saudí le halló respuesta con el recurso de Gerard Martín, instalado ya como el central zurdo titular, con rango de intocable. Por eso, descansó en la Copa hasta que se necesitó de sus piernas para sostener un complejo debut en la Copa.

Los 'remedios Hansi'

Pero los ‘remedios Hansi’ empezaron colocando a Eric García en el flanco derecho de la zaga para estimular a Koundé, que arrancó el curso con dudas y titubeos. La innovación de Lamine como media punta fue estrenada en La Cartuja ante el Betis y se repitió en Guadalajara.

No acaba ahí el catálogo de Flick, quien ha encontrado un nuevo delantero centro -jugó Fermín de ‘nueve’, para que Lewandowski, descartado y en la grada, y Ferran Torres, protegido en el banquillo del frío, guardaran energías al comprobar que la apuesta por Rashford en el eje del ataque no salió bien.

Marc-Andre ter Stegen controla el balón durante el partido de Guadalajara. / Rudy Garcia / AP

Para entender lo que está gestándose en el Barça de Flick (capítulo II) solo hay que constatar que ha utilizado a 26 jugadores en los 23 próximos partidos, incluyendo a los tres porteros que tiene en la nómina de su plantilla-

Joan Garcia es el indiscutible número uno, Szczesny es casi más valioso en el vestuario por su influencia en el grupo como en el césped, y Ter Stegen, quien volvió a colocarse bajo los palos en Guadalajara tras siete largos meses de ausencia por una grave lesión, tiempo en el que se le llegó a retirar hasta la capitanía.

Aunque el martes lució el brazalete en el Pedro Escartín dejando dos buenas paradas en la segunda mitad para mostrar al mundo que ya está recuperado. ¿Para volver a jugar en el Barça? Hansi, por si acaso, ya quiso dejar claro que era Ter Stegen por una tarde.

Y el Mundial, gran objetivo del meta alemán, se acerca, al igual que la apertura del mercado invernal, obligándole a tener la regularidad que exige Nagelsmann para llevárselo a Estados Unidos.

Hasta 26 jugadores ha usado ya Flick en los 23 primeros partidos de la temporada, incluyendo a los tres porteros: Joan Garcia, Szczesny y Ter Stegen

Una regularidad que no tendrá en el Camp Nou donde Flick se ha colocado la bata blanca para entrar en el laboratorio. Basta ver la revolución que montó en el descanso de la Copa. Hizo un único cambio (Cubarsí por Marc Bernal, que había visto una peligrosa tarjeta amarilla), el técnico mutó la imagen del Barça en todas sus líneas reflejado en la extraordinaria polivalencia de Eric Garcia, transformado ya en un pilar de su obra.

Empezó de central diestro, fue luego lateral derecho y terminó de medio centro. O sea, en tres posiciones actuó Eric durante 90 minutos, siendo el jugador más usado esta temporada por el entrenador azulgrana.