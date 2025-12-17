El Barça pasa a cuartos de final de la Champions venciendo al París FC (0-2)

El Barça conquistó París. Salió, ganó y cogió el avión de vuelta a Barcelona. Sin florituras, pero sin correr riesgos innecesarios. Las azulgranas se pusieron el mono de trabajo y salieron al Estadio Jean-Bouin (0-2) con un equipo bien resuelto pese a las bajas y se dieron tiempo para encontrar el hueco.

Las parisinas se encerraron atrás. Achicaron su parte del campo, compactándolo en un bloque bajo y dejando al Barça de nuevo contra el eterno problema: enfrentarse a un equipo sin ningún tipo de ganas de jugar. Más defender que no crear. Y el equipo de Pere Romeu ha aprendido a convivir con ello. No se pusieron nerviosas y fueron haciendo. Si bien el París tuvo la primera clara del partido con un disparo lejano para el que Cata Coll se tuvo que emplear, el peligro del equipo francés no fue a mucho más.

El talento de Vicky López

Este Barça está haciendo de la necesidad virtud. Y jugadoras como Vicky López no está desaprovechando ni un ápice su papel como titular. La joven futbolista es un escándalo con el balón en los pies y colándose por huecos que parecen no existir. Una vez más, esta vez contra el París, firmó una nueva auténtica jugada de crack mundial. Se sacó de la chistera un regate entre las defensas para colocarse entre sus oponentes y, entre tres, filtró el balón con un toque potente pero delicado para enviar al fondo de la red. Lo celebró con esa sonrisa que contagia a todo el equipo. Siempre con su carácter único y divertido como sea de identidad, con esa chispa que tienen los genios, apareció para guiar al Barça.

El Paris intentó reponerse de la diana con dos disparos claros que terminaron estallándose contra el poste de la portería de Cata Coll y que arrancaron alguna que otra exhalación en el estadio azulgrana. Las parisinas asumieron que, con la clasificación al playoff asegurada pese a la derrota, arriesgar les podía salir muy caro. Les pareció bien no moverse, seguir siendo ese bloque de hormigón, para evitar desastres. El conjunto de Pere Romeu no se quejó en exceso.

Barcelona's Caroline Graham Hansen.left, and Aïcha Camara celebrate after agoal during a Women's Champions League soccer match between Paris FC and Barcelona in Paris, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Thibault Camus). EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

La tónica en el primer tiempo se repitió en la segunda parte: les faltó un poco de velocidad en las combinaciones. Pese a eso, siguió encontrando huecos por los que hacer daño. Y encontró el segundo con un chut eficiente de Caroline Graham Hansen. La noruega definió con maestría después de caracolear y situarse en la frontal del área para sellar su diana con un toque potente.

Minutos más tarde, sin embargo, llegó el susto cuando cayó dentro del área pequeña. Terminó siendo solo eso, pero la futbolista quedó tocada. La delantera, que últimamente está más cómoda en la faceta de facilitadora que no de goleadora, es una de las futbolistas que el Barça tiene sobre la mesa su renovación. Una gestión que, sin duda, es de las prioritarias para Marc Vivés.

El equipo de Pere Romeu se clasificó para los cuartos de final como líderes de la clasificación. Parece una obviedad, pero no es sencillo conseguir lo que está haciendo este equipo. Con una plantilla llena de lesiones de jugadores clave, el vestuario está conjurado en seguir logrando los objetivos sin excusas. Fase nueva y nuevos retos. Las azulgranas deberán esperar hasta que acabe febrero para saber su rival, que se disputarán el último fin de semana de marzo y el primero de abril. Mucho tiempo para recuperar efectivos y gestionar un vestuario.