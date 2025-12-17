El Barça-Maccabi de la Euroliga se disputará a puerta cerrada el día de Reyes

El Barça-Maccabi Rapyd Tel Aviv de la jornada 20 de la Euroliga, que debía disputarse en el Palau Blaugrana el próximo 6 de enero, finalmente se jugará a puerta cerrada, según ha informado este miércoles el club catalán en un comunicado.

El conjunto azulgrana ha tomado esta decisión "una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo". Y así se la ha trasladado a los Mossos d'Esquadra, "con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de este, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada".

Devolución a los socios

La entidad azulgrana devolverá la parte proporcional del importe del encuentro a todos aquellos socios abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, "con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada".

En el caso de compra individual de la entrada para este encuentro annte el Maccabi, el Barça retornará al aficionado íntegramente su importe.