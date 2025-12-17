Alcaraz y Ferrero se separan después de siete años juntos: "Llegan tiempos de cambios para los dos"

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han puesto fin a su alianza después de siete años juntos. Una noticia de impacto en el mundo del tenis, pues Ferrero ha acompañado y moldeado al jugador murciano desde que era un niño hasta convertirse en el número uno del circuito. Ha sido el propio Alcaraz el que ha desvelado la ruptura.

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", publica Alcaraz en sus redes sociales.

Actualmente en el número uno, Alcaraz ha conseguido junto a Ferrero seis Grand Slams: dos Ronald Garros, dos Wimbledon y US Open. A sus 22 años solo le falta el Open de Australia, que comienza el 18 de enero. Han formado un tándem perfecto, de complicidad máxima, y de respeto mutuo, con un entendimiento claro de lo que uno y otro necesitaban en cada momento.

Ahora esa unión se ha quebrado. Pero sin controversias. De forma civilizada. Según la cadena Ser, Samu López, que forma parte del entorno del murciano, será su nuevo entrenador. El mensaje posterior de Ferrero por Instagram da a entender que la decisión ha sido tomada por el mismo Alcaraz. "Me hubiera gustado seguir", dice el técnico.

El camino recorrido

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador", empieza el comunicado del jugador.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", relata el tenista.

Ferrero y Alcaraz bromean en un entrenamiento en Pekín. / ATPTour

Y añade: "Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!".

Cierre con nostalgia

La vinculación entre Alcaraz y Ferrero comenzó en 2018, cuando el tenista tenía 15 años y acababa de proclamarse campeón de Europa sub-16 y conquistara su primer título del circuito ITF Júnior. Su representante, Albert Molina, intervino decisivamente en la unión. Ferrero por entonces había dirigido al alemán Alexander Zverev, con quien había cortado unos meses antes, y decidió apostar por un joven al que ya veía una enorme proyección en su Academia de Villena.

Ferrero ha publicado un sentido post en el que se despide públicamente de Alcaraz. "Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse”, ha indicado. "Hoy se cierra una etapa muy importante de mi vida. La cierro con nostalgia, pero también con orgullo e ilusión por lo que pueda venir".

"Me llevo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en los momentos difíciles y la satisfacción de haber formado parte de algo único", concluye.