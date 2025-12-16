Xavier Vilajoana pone en marcha la campaña 'Recuperem els nostres seients'

Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha activado la campaña 'Recuperem els nostres seients', una iniciativa que reclama al club afrontar con planificación y transparencia el proceso de reasignación de localidades del Camp Nou. La iniciativa parte de la acusación de que el club actúa con improvisación en el retorno al Estadi y se enmarca en el compromiso de Vilajoana de situar a los socios en el centro de la gobernanza del club.

En su comunicado, Vilajoana indica que "la reasignación de asientos debería responder a un plan global y pensado para dar seguridad y previsibilidad a los socios. En los últimos meses, muchos socios y socias han expresado su malestar por la falta de información sobre cómo los cambios estructurales del nuevo estadio afectarán a los abonados de toda la vida y a las familias que han compartido gradería durante generaciones. A esta incertidumbre se le añade el incremento del coste de los abonos, aplicado sin una explicación clara".

Tres medidas

La campaña reclama tres medidas: la publicación de un plan de reasignación de asientos claro, público y planificado, con criterios objetivos y garantías para los abonados; la transparencia total en la asignación de localidades VIP y destinadas al turismo y la congelación del precio de los abonos en los niveles de 2020 hasta la finalización de las obras del Espai Barça.

Vilajoana a atiende las preguntas en la rueda de prensa efectuada en un hotel de Barcelona. / Jordi Cotrina

Vilajoana asegura que la petición responde a una preocupación real de los socios, por lo que la trasladará formalmente a la junta directiva del club y exigirá una respuesta oficial en nombre de todas las personas que firmen la petición (xaviervilajoana.com). "Un proyecto como el Espai Barça no se puede gestionar a golpe de anuncios ni de soluciones provisionales. Los socios merecen saber con antelación qué va a pasar con sus asientos, con qué criterios se tomarán las decisiones y qué garantías tendrán. Hay que planificar, explicar y hacer bien las cosas".