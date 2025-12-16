Ter Stegen, sólo por un día

El número uno está claro. Y en ausencia del número uno, juega el número dos. Pero el número dos no estaba nada claro. Detrás de Joan Garcia, esperaban Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen y millones de culés para saber a quién señalaría Hansi Flick para defender la portería del Barça en Guadalajara. Un premio, a la vez que un engorro para dos metas internacionales, habituados a los oropeles de los grandes estadios que se iban a morir de frío en el llano alcarriano.

Flick avivó el interés con el misterio mientras sopesaba motivos y razones en favor de uno y otro. Uno es el capitán, pero no jugaba desde hacía siete meses, forzó un pulso en verano, y desea marcharse para jugar y asegurarse el Mundial con Alemania, pero no quiere dejar a sus hijos con la madre, de quien se ha separado. Un dilema. El otro se da por amortizado. Colaboró activamente en la conquista del triplete, y había disputado nueve partidos durante la ausencia de Joan Garcia, aunque no se le reconoce una motivación desmedida por recuperar la titularidad.

"¿El número 2? Es solo para este partido", se limitó a decir Flick, acotando el ascenso de Ter Stegen a la cita copera de Guadalajara. Preparando, con esa apreciación, que el debate se reanude en enero con el partido de octavos. "Marc es el capitán, ha dado mucho a este club y está de vuelta preparado para jugar", aclaró el técnico sobre los argumentos que pesaron en la decisión.

Lamine Yamal habla con el árbitro Soto Grado reclamándole una acción durante el partidos. / Associated Press / LaPresse / LAP

La incógnita permanece

El capitán abría una alineación con ocho cambios respecto a la liguera frente a Osasuna, pero nombres ilustres (Lamine Yamal, Eric, Christensen, De Jong, Rashford...). Ter Stegen no tocó al balón hasta el minuto 78 con un disparo lejano y centrado de Salifo, con lo que su real estado de forma permanecerá en el limbo de las incógnitas.

El portero suplente del Guadalajara sí que está fino con la colección de paradas que acumuló, estirando la agonía del Barça por saldar la eliminatoria. No sucedió hasta el minuto 89 con el sello definitivo de Rashford después del gol del alivio de Christensen. Flick tuvo que echar mano del banquillo, donde había más nombres ilustres: Cubarsí, que cumplió el partido cien con el Barça en la Copa, la competición en la que debutó en enero de 2024, Balde, Koundé, Pedri...) para impedir que el partido se alargara demasiado.

Aficionados a la espera de entrar al estadio Pedro Escartín de Guadalajara. / Dani Barbeito / SPO

Ya había empezado tarde. Media hora después del horario fijado. La policía no permitió la apertura de la grada supletoria instalada, con capacidad para dos mil espectadores, a la que le faltaba el certificado de homologación que debía conceder el Ayuntamiento y que no otorgó hasta que revisada antes del encuentro. A las puertas del estadio se agolpaban los aficionados y ante la posibilidad de incidentes porque los afectados no pudieran acceder a sus localidades, la policía tuvo que desplegar un dispositivo de antidisturbios. El Guadalajara reconoció que mandó tarde la solicitud de aprobación al consistorio. "No es bueno este retraso", decía inquieto Flick antes de empezar.

Fermín López presiona a Miguel Cera durante el partido copero. / Associated Press / LaPresse / LAP

Laporta diagnostica "barcelonitis aguda" a Florentino por azuzar de nuevo el caso Negreira y catalogarlo del "mayor escándalo de la historia del fútbol"

La ruptura con el Madrid

El caso Negreira acompañó al Barça a Guadalajara. Era de esperar tras las declaraciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en el juzgado. Era de esperar porque se filtró el vídeo de sus intervenciones desde Madrid. Al club blanco le interesaba encender el ventilador para esparcer el hedor que salpica al Barça con el caso aún bajo investigación.

Joan Laporta, poco antes de hablar sobre las declaraciones de Florentino Pérez. / Dani Barbeito / SPO

"Tienen barcelonitis aguda", observó Laporta, preguntado, también, por la grandilocuente afirmación de su antiguo amigo Florentino Pérez cuando lo calificó del "mayor escándalo de la historia del fútbol". "A nosotros nos va bien que sigan hablando en la capital porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente tienen que estar", sostenía el presidente azulgrana, que hablaba del madridismo en plural, como un todo, sin querer singularizar en la mano fe Florentino. "Si ha cambiado el discurso será porque hace un año había coincidencias en algunos proyectos. Ahora, a la vista de que esto no ha cuajado, tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA y otros parece ser que no", señaló, Laporta.