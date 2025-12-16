¿Quiénes son los nominados al The Best?: cuándo y dónde ver la ceremonia

Ya ha llegado el día de la esperada ceremonia de los premios The Best de la FIFA 2025, en la que se reconocerá a los futbolistas, entrenadores y figuras más destacados del año en el fútbol internacional. El evento, que llega a su décima edición, tendrá lugar en el Fairmont Katara Hall de Doha justo en la víspera de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo, que se disputa precisamente en la capital qatarí. La ceremonia principal empezará a las 20:00 horas locales (18:00 hora peninsular española) y será retransmitida en directo y de forma gratuita y exclusiva a través de los canales oficiales de la FIFA, incluidas las plataformas digitales del organismo.

Este año la FIFA ha hecho una gran excepción y ha decidido anunciar a varios de los ganadores antes de la ceremonia. Lo ha hecho a través de la cuenta oficial de Instagram de su presidente, Gianni Infantino, en una publicación compartida con los galardonados de forma anticipada. El primer premio en ser entregado de esta forma telemática ha sido el FIFA Fan Award, que este año ha recaído en los seguidores del Zakho SC como mejor afición global, mientras que el FIFA Fair Play Award se ha otorgado al doctor Andreas Harlass-Neuking por salvarle la vida a un aficionado en mitad de un partido. También se ha concedido el The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2025 a Hannah Hampton, campeona con el Chelsea e Inglaterra, y el The Best FIFA Men's Goalkeeper 2025 a Gianluigi Donnarumma "después de una temporada enormemente exitosa con su antiguo club, el Paris Saint-Germain", lee el comunicado oficial en la página web de la FIFA.

En las próximas horas se conocerán el resto de ganadores, sin la certeza de que se sigan revelando antes de la ceremonia, pero los pronósticos y expectativas ya han puesto sobre la mesa algunos nombres para los premios más mediáticos. El francés Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro 2025, aparece como uno de los candidatos más sólidos para llevarse el premio al mejor jugador masculino del año. En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí destaca como la gran favorita para completar su triplete personal después de ganar el Balón de Oro de este año y los dos últimos The Best. Luis Enrique es el otro español favorito para la categoría de mejor entrenador después de ganar el triplete con el PSG, que mañana mismo podría convertirse en sextete si gana la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Filipe Luís, vigente campeón de la Copa Libertadores.

La FIFA también otorga dos premios a los mejores goles, el Puskas para el masculino y el Marta para el femenino. El gol de falta de Declan Rice al Real Madrid en la Champions League es uno de los candidatos con más opciones, así como el gol de Lamine Yamal en el campo del RCDE Espanyol que le dio el título de liga al club azulgrana. A falta de que se entreguen el resto de premios, ya sea online o presencial, estos son los nominados al mejor jugador, la mejora jugadora, el mejor entrenador y la mejor entrenadora del año.

Mejor Jugador

Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)

Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Cole Palmer (Inglaterra / Chelsea)

Pedri (España / Barcelona)

Raphinha (Brasil / Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (España / Barcelona)

Mejor Jugadora

Sandy Baltimore (Francia / Chelsea)

Nathalie Björn (Suecia / Chelsea)

Aitana Bonmatí (España / Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)

Mariona Caldentey (España / Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (Francia / Lyon)

Melchie Dumornay (Haití / Lyon)

Patri Guijarro (España / Barcelona)

Lindsey Heaps (EE. UU. / Lyon)

Lauren James (Inglaterra / Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra / Manchester City / Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia / Barcelona)

Claudia Pina (España / Barcelona

Mejor Entrenador

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martínez (Selección de Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor Entrenadora

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giraldéz (Washington Spirit / Olympique Lyonnais)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

La elección de los ganadores de se basa en un sistema de votación mixto en el que cuatro grupos tienen igual peso: los capitanes de selecciones nacionales, los entrenadores de selecciones, periodistas especializados y los aficionados registrados en FIFA.com, cada uno representando el 25 % del total de la votación. Todos ellos eligieron sus tres candidatos preferidos de las listas de nominados publicadas por la FIFA entre el 6 y el 28 de noviembre de 2025, y las actuaciones consideradas para la candidatura correspondieron a lo realizado entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.