Marc Ciria activa su aspiración a presidir el Barça: "Cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas"

En la sala Bikini, que entró en el diccionario barcelonista por las salidas nocturnas y algún que otro concierto enmascarado de Ronaldinho (con la participación musical del padre de Raphinha, hace unos cuantos años de eso), Marc Ciria, un tipo de aspecto más formal que el brasileño, dio a conocer este martes su aspiración de suceder a Joan Laporta en la presidencia del FC Barcelona. Las elecciones aún no tienen fecha marcada, pero el financiero ya ha levantado la mano y con él ya son tres las personalidades que se postulan al palco del Camp Nou: Víctor Font, Xavier Vilajoana y el propio Ciria.

En la sala del barrio de Les Corts Ciria se subió a un escenario acompañado de una banda con actitud pop para desgranar los primeros eslóganes de su plataforma, llamada Movimiento 42. Por supuesto, el acto fue una enmienda total a la gestión de Laporta. “Cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas, hay que reiniciarlas. No se trata de entrar en trincheras. Somos el único movimiento que ha presentado soluciones para arreglar los problemas del club”, ha explicado el financiero de 46 años, que se ha dado a conocer en el ámbito azulgrana comentando la situación de la tesorería del club y proponiendo medidas para mitigar la herida económica a través de diferentes actos en los últimos años.

Marc Ciria, en el acto en la sala Bikini. / Jordi Cotrina

Ciria en sí mismo es una escisión de la candidatura de Laporta en 2015. Formó parte de aquella improvisada aspiración que cayó derrotada en las urnas ante Josep Maria Bartomeu. Entonces formó parte del equipo entre bastidores; ahora es punta de lanza con un discurso que pretende ir más allá de su especialización, la económica, para adentrarse en el papel del socio, de Leo Messi, la grada de animación o el modelo del club.

Las referencias a Messi

“Yo estoy cansado de que como socio no se me tenga en cuenta y por el camino me he encontrado a muchos otros que se sienten igual. Yo me siento expulsado por precios prohibitivos, por la gincana digital para poder entrar al campo, porque llego y no tengo mi grada de animación y porque el movimiento asociativo de peñas ya no está”, dijo Ciria. “Queremos -añadió- que nuestras leyendas, como el deportista más importante de la historia del deporte no tenga que venir de noche y a escondidas”.

Marc Ciria, presentando su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona. / Jordi Cotrina

Las referencias a Messi, como esta última, fueron constantes. De él dijo que en la campaña electoral tendrá el papel que quiera, pero recalcó un mensaje: “Es vital que vuelva. Es estructural para el club”. Pero los tres ejes de su campaña no fueron por ahí. Los enumeró: Preservar el modelo de propiedad, recuperar lo de más que un club y estar a la altura económicamente para “competir contra los clubs estado, alguno de los cuales está a 600 kilómetros”. Aquí arrancó los aplausos más sonoros de la multitud que se juntó en la sala Bikini mientras afuera caía un aguacero.

Ciria habló de “modernizar el club de aquello que ya no funciona, de aquello que ha acabado viejo, y hacerlo con profesionales capacitados como los que tiene Movimiento 42. El Barça es el club más endeudado de Europa, por eso es el momento más clave de nuestra historia”. Por cierto, el número 42 hacer referencia a la peluquería que la madre de Ciria tenía en una calle de Les Corts y a que el próximo presidente, en principio, ocupará el mandato 42 de la historia del club.