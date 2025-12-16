Laporta responde a Florentino Pérez por los ataques sobre el caso Negreira: "Tienen barcelonitis aguda"

Joan Laporta no ha esperado ni un día para responder a Florentino Pérez por sus palabras sobre el 'caso Negreira' durante la copa navideña del Real Madrid. Antes de la comida de directivas del Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona previa al partido de Copa, el presidente azulgrana ha complacido a los medios de comnicación que le esperaban a la puerta del restaurante.

Laporta ha asegurado que en el Real Madrid hay "barcelonitis aguda": "Está instalada en el corazón del madridismo. Se tiene que decir. En este sentido, nosotros venimos aquí a jugar al fútbol y a dar una buena imagen".

Al mandatario barcelonista se le hizo constar el cambio de discurso del presidente del Madrid, que de querer ayudar al Barça ha pasado a aventar el 'caso Negreira' en cuanto se presta la ocasión. Todo parece relacionado con el cambio de parecer en el conjunto azulgrana por la Superliga. Y para Laporta, algo tiene que ver también al mal estado del equipo de Xabi Alonso.

"A nosotros nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente tienen que estar. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora porque estas cosas no nos afectan. Si ha cambiado el discurso será porque hace un año había coincidencias en algunos proyectos. Ahora, a la vista de que esto no ha cuajado, tenemos un posicionamiento de llegar a un acuerdo con UEFA y otros parece ser que no. Que sigan hablando constantemente del Barça desde la capital, desde nuestro eterno rival, ya va bien. Tienen barcelonitis aguda", ha insistido.

Florentino Pérez: "La situación gravísima del caso Negreira merece justicia" / EFE

Por todo ello, para Laporta "están estirando este tema para justificar algo que no les está saliendo bien". Cabe recordar que Florentino aseguró que "el caso Negreira es el escándalo más grande de la historia del fútbol". Dijo en concreto: "La mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. La situación gravísima ocurrida con el caso Negreira durante casi dos décadas merece justicia. Es incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF? Debe de velar por la integridad".