Sin excusas en París: el Barça se aferra a su talento joven

El calendario no perdona a nadie. Ni siquiera a un Barça que ve cómo la enfermería se le llena cada vez más. Está siendo una temporada delicada para la plantilla. Muchos partidos y pocos efectivos, pero desde el cuerpo técnico y el vestuario no quieren poner excusas. Si miramos la realidad de la plantilla es preocupante, pero da aún más valor a lo logrado por el equipo.

Este miércoles, el conjunto de Pere Romeu tiene una nueva cita europea contra el Paris FC (21.00 h./TV3, Disney +). El equipo francés ha emergido en el panorama del fútbol femenino continental y se ha afianzado como una gran amenaza después de unas temporadas donde han puesto en apuros a equipos de renombre. Este año, ha ganado 2-0 a Benfica en la fase de grupos, ha empatado 1-1 contra Real Madrid Femenino fuera de casa, y ha vencido 1-0 a Vålerenga Fotball Kvinner también fuera. El siguiente duelo, contra las azulgranas de Pere Romeu en territorio francés.

Plantilla corta

Pese a que el Barça lleva mucha mejor dinámica de resultados, la cantidad de bajas de futbolistas de entidad es un tema que preocupa en Sant Joan Despí. Con una plantilla corta, cada susto hace saltar la alarmas. La última fue Mapi León, quien este fin de semana no pudo terminar el partido contra Ona Badalona por una torcedura de tobillo pero que parece que podrá estar para el duelo del miércoles.

Con quien seguro que no podrá contar Pere Romeu es con dos de sus tres futbolistas en su centro del campo titular. Aitana Bonmatí y Patri Guijarro siguen de baja y aún les quedan algunas semanas para volver con el equipo. La de Ribes fue operada hace unas semanas de una fractura del peroné izquierdo, que tiene un tiempo de recuperación previsto es de cinco meses. La mallorquina ya encara la recta final de su lesión. Ya se la ha podido ver andando sin la bota de protección después de sufrir una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho, diagnosticada el pasado 16 de octubre. Con estas bajas, Pere Romeu decidió dar descanso a Alexia Putellas en el partido de liga para poder contar con La Reina en plenas facultades para el duelo contra el Paris FC.

La otra gran baja es Ona Batlle. La lateral sufre una lesión miofibrilar en el músculo sóleo derecho que se produjo en el último parón de selecciones hace unas semanas. Sin ella, el Barça pierde a la mejor lateral del mundo. En su lugar, Romeu ha alineado a Aïcha Camara, una de las jóvenes promesas de la cantera que este año ya tiene ficha del primer equipo. El técnico azulgrana tampoco podrá contar con Salma Paralluelo, que tras el susto con la selección, sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, del que se espera que tenga el alta en enero del 2026.

Con este panorama, el Barça no pretende especular en París. Sin tres de sus futbolistas titulares, Romeu debe buscar alternativas. Las futbolistas jóvenes son la solución y jugadoras como Clara Serrajordi, Vicky López, Sydney Schertenleib y Aïcha Camara sobrellevan la responsabilidad con una calma pasmosa. En París podrán sufrir, pero no habrá lugar para las excusas.