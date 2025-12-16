VÍDEO | Las declaraciones ante la jueza del caso Negreira de Luis Enrique y Valverde

Las declaraciones ante la jueza del caso Negreira el pasado viernes 12 de diciembre de los exentrenadores del Barça Ernesto Valverde, ahora en el Athletic Club de Bilbao, y Luis Enrique, que dirige al Paris Saint-Germain, fueron escuetas. Ambos comparecieron como testigos a través de videoconferencia y negaron tener conocimiento de la existencia de los informes de los árbitros realizados por el exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero, y por los que el FC Barcelona les pagó 7,5 millones de euros durante 18 años. Estos son los vídeos de su interrogatorio.

Con estas declaraciones, la investigación por el caso Negreira enfila los últimos capítulos, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de las pesquisas. Por ahora, solo está prevista la declaración como testigo el 6 de febrero del expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart y de una persona que en la actualidad es quien recibe a los árbitros y los acompaña. Días antes, el 27 de enero, deberá comparecer en el juzgado la vicepresidenta del club Maria Elena Fort, como representante de la entidad, ya que el FC Barcelona también está imputado en la causa.