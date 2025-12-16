Cooper Flagg, el más joven de la historia en anotar más de 40 puntos en la NBA

Los Dallas Mavericks ganaron la lotería del draft con un 1,8% de posibilidades. La selección de Cooper Flagg fue como un regalo caído del cielo, y supuso toda una revelación para la franquicia que decidió traspasar a Luka Doncic pensándose que triunfaría con Anthony Davis y ni tan solo pudieron clasificar a playoffs la temporada pasada. El sacrificio a los dioses de la NBA tuvo recompensa, y se hicieron con la primera selección del último draft. La perspectiva de la franquicia ha virado por completo en los últimos diez meses, pues han pasado de candidatos al título al hazmerreír de la liga para acabar recibiendo un obsequio en forma de rookie y convertirse en la envidia de muchos. Esta pasada madrugada Flagg se convirtió en el jugador más joven en anotar 40 puntos o más en un partido de la NBA. Concretamente, 42 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en otra derrota de los Mavericks frente a Utah Jazz (140-133), que se aferran a la proyección de su joven estrella para justificar el traspaso de Doncic.

Tras su partido frente a Jazz ha alcanzado los 437 puntos en la presente temporada y se ha convertido en el tercer jugador con más puntos antes de cumplir los 19 años, sólo por detrás de Kobe Bryant (539 puntos) y LeBron James (625 puntos). La gran promesa de la selección estadounidense cumplirá 19 años este 21 de diciembre, así que ya no le da tiempo a escalar posiciones en el podio en sus próximos dos partidos antes de su cumpleaños. Sin embargo, le queda un año más de carrera para batir marcas como adolescente, y de momento ya es el tercer 'teenager' con al menos 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, uniéndose a Kevin Durant y James.

Cooper passes Tracy McGrady for the third-most points by a player before his 19th birthday 🔥 Only LeBron James and Kobe Bryant have scored more before turning 19.



📺: KFAA pic.twitter.com/1IhFpx3plZ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 16, 2025

A Flagg todavía le queda más de un año para convertirse en el adolescente con más puntos anotados en un solo partido, un récord que todavía aguanta Cliff Robinson desde 1980 con 45 puntos. GG Jackson, jugador de los Memphis Grizzlies que ahora no cuenta con minutos, es segundo en el ránking con 44. Cooper solo se sitúa detrás de los 43 que metió LeBron James en 2004, pero ya ha empatado la doble marca de Anthony Edwards en 2021 y Kevin Durant en 2008. El rookie de los Mavs lamentará que pudieron haber sido más de no ser por el tiro libre que estuvo obligado a fallar para forzar la prórroga, o de los otros cuatro que tampoco entraron de los veinte que lanzó en total. Solo conectó en un triple y cometió cuatro pérdidas de balón, pero si sigue a este ritmo no cabe duda de que se terminará llevando el premio a novato del año, un ranking que a día de hoy lidera por delante de su excompañero en Duke, Kon Knueppel.

Tiempo extra

Tener que superar marcas establecidas por leyendas absolutas como Lebron supone un reto enorme para Flagg, pero al mismo tiempo puede seguir rompiendo récords en los anales de la historia de los Mavericks. Por ahora, sus 42 puntos le han valido para igualar a Mark Aguirre con la mayor cantidad de puntos para un novato. "Obviamente, no ganamos. Así que me cuesta sentirme feliz", dijo Flagg, quien tenía una bolsa de hielo en un tobillo tras torcérselo al final del tiempo reglamentario. "Pero, obviamente, es un éxito". Los Jazz encadenaron una racha final de 11-0 para forzar la prórroga, pero en lugar de aprovechar el tiempo extra, Flagg no anotó ni una sola canasta.

Coop doin' what he does‼️



📺: KFAA pic.twitter.com/RGLqS9I9LF — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 16, 2025

Flagg ha sido una bestia competitiva desde que dejó Maine, y ha dejado claro que no persigue las estadísticas individuales y solo le importa ganar: "No me concentro mucho en eso. Estoy más concentrado en estar presente, día a día, en intentar mejorar y conseguir que nuestro equipo consiga tantas victorias como sea posible", dijo después de la derrota frente a Utah Jazz. Pasó por Montverde Academy en Florida antes de fichar por Duke University, y desde entonces no ha vuelto a mirar atrás por mucho que el apodo "Maine Event" le conecte de por vida al estado donde nació.