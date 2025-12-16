Las claves de la alineación copera del Barça: Flick elige a Ter Stegen

Marc-André ter Stegen ha sido el portero elegido por Hansi Flick para inaugurar la Copa del Rey, el segundo torneo de la temporada. El entrenador ha ponderado la jerarquía del meta alemán, el capitán de la plantilla, en la primera oportunidad que tenía para jugar, ya que Joan Garcia iba a descansar y este era el tercer partido convocado después de la lesión que le ha tenido de baja desde el mes de julio.

La decisión sobre quién sería el guardián del equipo en Guadalajara era la más relevante, por el interés y el morbo que suscitaba, y Ter Stegen saldrá con el brazalete de capitán, con lo que los tres porteros de la plantilla ya habrán sido alineados. Wojciech Szczesny disputó nueve partidos desde que Joan Garcia se rompiera el menisco en Oviedo.

Los jugadores ya están en el estadio Pedro Escartín y les sobrará tiempo, ya que el partido se ha retrasado media hora. Empezará a las 21.30 horas. La medida ha venido determinada por razones de seguridad. Las puertas del estadio no se han abierto según indicaciones de la Policía para evitar avalanchas. La grada supletoria instalada no tiene entradas numeradas y se desea controlar el acceso a los asientos.

Ocho cambios en el once

Con Ter Stegen al frente, la alineación de Barça contiene muchos nombres más relevantes. Por ejemplo, el de Lamine Yamal, que no descansa. Formará un trío atacante con Roony Bardghji y Marcus Rashford, con lo que el inglés ejercerá de delantero centro.

Tampoco descansa Eric que jugará esta vez de defensa. De central. A la vista de la relación de jugadores, presumiblemente ejerza de lateral derecho Marc Casadó, como ya hacía a menudo en el Barcelona Atlètic. Flick dijo el día anterior, preguntado por esta posibilidad, que contemplaba a Casadó como centrocampista porque esa su mayor fortaleza. De Jong y Bernal formarán el doble pivote.

El joven Jofre Torrents jugará su primer partido de titular, después de tres apariciones en las que sustituyó en el lateral izquierdo a Balde o Gerard Martín. Los dos se sientan en la banda esta noche.

La alineación del Barça, que registra ocho cambios respecto a la última ante Osasuna, es la siguiente: Ter Stegen; Casadó, Eric, Christensen, Jofre; De Jong, Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Roony; Rashford.