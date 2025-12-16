Barcelona, capital europea del Ironman

Completar un Ironman es una de esas metas con las que todo deportista alguna vez ha fantaseado. La marca más internacional del triatlón ha evolucionado hasta tal punto que es para muchos un reto inspiracional y mueve anualmente a miles de personas por todo el mundo con la voluntad de cumplir un sueño. Con más de 300 citas anuales por todo el mundo, la de Barcelona-Calella es una de las pruebas más celebradas por los atletas internacionales. Su recorrido sin apenas pendiente permite a los participantes buscar marcas personales recorriendo la costa del Maresme y disfrutando de las temperaturas suaves del Mediterráneo.

Inicialmente, la carrera no formaba parte del circuito de Ironman pero hace poco más de una década, la multinacional estadounidense se interesó por la compañía catalana que la gestionaba y terminó adquiriéndola. Agustí Pérez, CEO de aquella marca es ahora director general de Ironman Spain y desde las oficinas de Barcelona gestiona la actividad de la marca en el sur de Europa. “Ironman no deja de crecer. Hace relativamente poco que se ha expandido el negocio también al sector del trail y la bicicleta con la compra de una parte de UTMB y Cape Epic”, explica el director de la compañía estadounidense en España.

Según un estudio reciente del impacto económico de la prueba Ironman Calella-Barcelona de 2024, en global, en toda Catalunya, el impacto económico de la realización de esta carrera ascendió a 21,9 millones de euros, propició la creación de 194 puestos de trabajo y supuso una recaudación fiscal de cerca de 4,6 millones de euros.

Desde Barcelona, la empresa centraliza la actividad de cuatro importantes mercados como son España, Portugal, Italia y Andorra. "En esta zona las condiciones son muy atractivas y ofrecemos prácticamente una experiencia de turismo deportivo. Deporte, buen clima, sol, playa…", asegura. En este sentido, el perfil del participante es interesante porque genera actividad en las zonas. "Nuestro principal cliente es un hombre, inglés, de unos 42 años con un perfil adquisitivo medio/alto que acostumbra a venir acompañado de su familia y hace un gasto importante en la restauración de la zona", explica Pérez.

Experiencia global

Principalmente, este gasto proviene del gasto efectuado por estos participantes entendiéndose incluido el alojamiento, la restauración, el transporte y las compras, que se extienden tanto al ámbito de la propia localidad de Calella, donde tiene inicio el Ironman, como a toda Catalunya. La próxima edición tendrá lugar el 4 de octubre de 2026.

“Barcelona tiene la infraestructura necesaria para recibir este volumen de personas. Hay que tener en cuenta que de media, para esta prueba se recibe a unas 15.000/20.000 personas y que el 50% de los que se inscriben en el Ironman de Calella-Barcelona son debutantes, por lo que tenemos una tasa de rotación altísima”

"Anualmente, más de 3.500 participantes se dan cita en esta carrera, de los cuales un 90% es extranjero y en su mayoría aprovecha el viaje para hacer turismo, alargando las estancias a una media de 5 días", explica Pérez que puntualiza que es una de las pruebas más internacionales de la marca. "Barcelona tiene la infraestructura necesaria para recibir este volumen de personas. Hay que tener en cuenta que de media, para esta prueba se recibe a unas 15.000/20.000 personas y que el 50% de los que se inscriben en el Ironman de Calella-Barcelona son debutantes, por lo que tenemos una tasa de rotación altísima", añade el director del mercado español. "La tendencia en las ciudades ha cambiado. Han entendido que eventos como el nuestro son muy provechosos porque el interés y el beneficio va muy repartido en toda la infraestructura hotelera, comercial, restauración, alquiler de coche…", puntualiza.

Parte del éxito de esta iniciativa proviende del sentimiento de comunidad que se genera al comprar una inscripción. “Somos una empresa americana, trabajamos muy bien el sentido de pertenencia a la marca, el merchandising y el acompañamiento al cliente desde el primer minuto. Somos más que una simple carrera, ofrecemos una experiencia casi vital para muchos y la posibilidad de que hagan su sueño realidad cumpliendo una meta”, reflexiona el empresario.