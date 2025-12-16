El Barça sale a defender su copa

En la lista de los 84 equipos españoles a los que se ha enfrentado el Barça en competición oficial no aparecía hasta ahora el Club Deportivo Guadalajara. Un rival random, con el que difícilmente puede cruzarse de no ser por la Copa del Rey y que el azar tenga la deferencia de salvar la diferencia de categoría para juntarles. El Guadalajara nunca ha estado en Primera y el Barça nunca ha descendido.

Hoy se encontrarán por primera vez el líder de la máxima categoría con el decimoséptimo de la tercera (el grupo A de Primera RFEF), al borde del descenso. Una enorme distancia que el fútbol suele recortar sobre el césped hasta el punto que, de vez en cuando, invierte el previsible resultado.

Eric Garcia, en el suelo, ante las sonrisas de sus compañeros en la sesión previa al debut copero. / Dani Barbeito / SPO

Experiencias angustiosas

El Barça del siglo XXI ha vivido experiencias angustiosas frente a adversarios menores. El Intercity de Alicante le llevó a la prórroga, el Cornellà forzó los penaltis, existió una eliminación con el Novelda, otra con el Figueres, aquella de la Gramenet con Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Overmars y Saviola en el campo, más Ronaldinho…

"Estos partidos se tienen que ganar. Somos favoritos, y eso quiero ver del equipo: que estamos preparados y calidad en el terreno de juego", dijo Flick, asumiendo sin tapujos la obligación del Barça de eliminar al Guadalajara. Aunque no vaya a alinear al once de gala, obligado a dar descanso a futbolistas como Eric, Koundé, Cubarsí, Lamine Yamal y Pedri, por citar los cinco más utilizados. Marcus Rashford, aunque no lo parezca, es el sexto en minutaje.

Raphinha, en el centro de un rondo, en el último entrenamiento. / Dani Barbeito / SPO

Charla más que carreras

Quiere ver Flick lo mismo que vio el año pasado en Barbastro, en el estreno copero, donde el equipo venció por 0-4 e inauguró un brillante camino que terminó en La Cartuja de Sevilla con la conquista del título a costa del Madrid (3-2). Uno de los tres.

La terapia psicológica prevaleció sobre la futbolística en la sesión de ayer, dedicada a la recuperación física del grupo tras el choque ante Osasuna. "Es asunto nuestro cómo empezamos y cómo abordamos el partido. Esto va de la actitud y la mentalidad que mostremos, y los jugadores lo saben", explicaba Flick.

Joan Garcia y Wojciech Szczęsny, en la sesión preparatoria de este lunes. / Enric Fontcuberta / EFE

No figura entre los más desgastados Joan Garcia, pero el portero sí que descansará. Es lo único que desveló Flick, además de comentar que Robert Lewandowski está preparado para jugar pese a que no lo hiciera el sábado y ayer no se entrenara con todos los demás por molestias. El técnico aplazó hasta poco antes del encuentro la composición de la alineación. Sólo habrá tres jugadores del filial que acompañen a los mayores: Jofre Torrents, Tommy Marques y Dro Fernández, además de Roony Bardghji, con dorsal superior al 25.

El foco –y el morbo– está en la portería. Joan Garcia "es el número uno", pero se desconoce quién es el dos y el tres ahora que Marc André ter Stegen ha vuelto para competir con Wojciech Szczesny. Flick prefería ayer mantener la incógnita y ganar tiempo antes de verse en la necesidad de elegir.

Flick aplaza lo máximo posible a elección entre Ter Stegen y Szczesny para jugar en Guadaalajara en lugar de Joan Garcia, que descansará

Marc-André ter Stegen, durante el último entrenamiento previo a la cita de Guadalajara. / Enric Fontcuberta / EFE

La disyuntiva de la portería

"Tek [Szczesny] jugó la temporada pasada y ganamos tres títulos y también en esta, cuando se lesionó Joan, nos dio estabilidad", relató sobre el meta polaco, "un jugador muy importante en el campo y en el vestuario". También es importante Ter Stegen, en el club desde 2014 y capitán de la plantilla. El alemán ha expresado su malestar por ser suplente. Desea ir al Mundial con Alemania, pero necesita jugar.

Ter Stegen está en una encrucijada más trascendental que la de Flick en Guadalajara: la de marcharse y ser titular en otro club o seguir sentado con el contrato que tiene hasta 2028. "La decisión es suya, no mía", deslizó Flick.