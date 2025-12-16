El Barça celebrará entrenamientos abiertos al público de los equipos masculino y femenino: fechas y precios

Cumpliendo con la tradición navideña, el Fútbol Club Barcelona abrirá las puertas del estadio Johan Cruyff (no el Spotify Camp Nou) para que las familias puedan presenciar un entrenamiento tanto del primer equipo masculino como del primer equipo femenino.

El entrenamiento abierto al público del Barça de Hansi Flick tendrá lugar el lunes 29 de diciembre a las 17.00 horas en el citado estadio Johan Cruyff.

Mientras, el equipo femenino que entrena Pere Romeu entrenará a puerta abierta una semana después, el lunes 5 de enero por la mañana, a una hora aún por concretar. Y así evitar coincidir con las cabalgatas de Reyes.

Venta de entradas

Este miércoles a las 12.00 horas se abre en la web oficial del club azulgrana la preventa para socios y socias del Barça, que dispondrán de 24 horas de prioridad antes de que las localidades se vendan al público general.

El precio para los socios será de 3 euros (más 1,75 euros en gastos de gestión).

Mientras que para el público general, las entradas costarán 6 euros (más 2,5 en gastos de gestión).

La recaudación se destinará de manera íntegra al proyecto Polseres Blaugranes de la Fundació del FC Barcelona, que tiene como objetivo mejorar la estancia de niños, niñas y adolescentes ingresados en centros hospitalarios.