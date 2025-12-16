Los árbitros cargan contra Florentino y se desmarcan del 'caso Negreira': "No formamos parte de ninguna trama"

El colectivo arbitral se ha cansado de las acusaciones de Florentino Pérez y han decidido responder con un duro comunicado en el que niegan las acusaciones del presidente del Real Madrid y se desentienden del caso Negreira. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol se ha defendido de las palabras de Florentino en la Asamblea y en la Copa de Navidad del club, donde afirmó que "seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español”.

Ataques de Florentino

El sindicato arbitral ha emitido un comunicado en el que muestran su oposición categórica al discurso del dirigente blanco: “Rechazamos las recientes declaraciones de Florentino Pérez por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español. No formamos parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes. En el denominado Caso Negreira, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros".

Los árbitros han respondido con dureza a las críticas del Madrid, deslizando además que llegan en un momento complicado de resultados de los blancos: “Entendemos que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego”. Al tiempo que han mostrado su apoyo a González Fuertes, en el foco de las críticas del madridismo desde que habló en la rueda de prensa previa de la final de la Copa del Rey, algo que se ha alimentado este fin de semana al no pitar el pasado domingo un penalti sobre Vinicius: "AESAF expresa su apoyo al compañero Pablo González Fuertes y a todos los árbitros y árbitras de España, cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social. Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos. Queremos manifestar que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la Final de la Copa SSMM el Rey de la temporada 2024-25 no se ajusta a la realidad, y es, cuando menos, una falsedad".

Comunicado íntegro del sindicato arbitral

“La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) manifiesta su rechazo a las recientes declaraciones públicas del presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez, por el grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español".

El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes. En el denominado Caso Negreira, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros. Las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición.

Entendemos que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego. AESAF expresa su apoyo al compañero Pablo González Fuertes y a todos los árbitros y árbitras de España, cuya labor profesional y personal merece respeto institucional y social. Rechazamos cualquier intento de personalizar ataques o deslegitimar públicamente a colegiados sin fundamentos.

Queremos manifestar que la acusación de amenazas en la rueda de prensa de la Final de la Copa SSMM el Rey de la temporada 2024-25 no se ajusta a la realidad, y es, cuando menos, una falsedad.

AESAF advierte de que cualquier manifestación pública realizada desde posiciones de influencia tiene un impacto directo en la cultura del fútbol y del arbitraje, y deriva —de forma directa o indirecta— en episodios de violencia y agresión contra los colegiados en todos los niveles. AESAF mantiene desde hace meses un diálogo abierto, receptivo y constructivo con los representantes de los clubes profesionales para mejorar la competición desde la imparcialidad arbitral.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol recuerda que el arbitraje constituye una garantía esencial de imparcialidad y equidad en la competición. Vincular de forma genérica al colectivo arbitral con supuestos escándalos, sin respaldo judicial ni pruebas concretas, erosiona la confianza en el sistema y perjudica al conjunto del fútbol español.

Queremos manifestar que las declaraciones en la rueda de prensa de la Final de la Copa SSMM el Rey de la temporada 2024-25 por parte de los colegiados del encuentro iban destinadas a poner de manifiesto que la violencia contra los árbitros y sus entornos familiares de todas las categorías del fútbol español, estaba alcanzando niveles inaceptables, y que como consecuencia de ello, entre otras causas, el colectivo tomó la decisión de constituir este sindicato. En ningún caso, como bien se puede ver en las imágenes, se produce una amenaza contra ningún club, tal y como se quiere hacer creer desde el Real Madrid.

Es muy grave que desde este Club se mantengan afirmaciones alejadas de la realidad, y que pueden crear un clima antideportivo en la competición española.

En relación con el denominado Caso Negreira, AESAF respeta plenamente el trabajo de las autoridades judiciales y subraya que se trata de un procedimiento aún en curso. A día de hoy, no existe ninguna imputación ni investigación sobre árbitros en todo el tiempo de instrucción transcurrido, por lo que resulta imprescindible preservar el principio de presunción de inocencia y evitar afirmaciones que puedan inducir a conclusiones erróneas en la opinión pública.

A nuestro entender, es igualmente muy grave mantener la acusación de que los árbitros han tomado decisiones a favor de un club, o por segunda evolución del argumento, acusar a los árbitros de que puedan estar tomando decisiones para penalizar a otro club. Este tipo de afirmaciones generan un ambiente perjudicial para el normal desarrollo de la competición.

AESAF considera especialmente preocupante la instrumentalización del arbitraje como argumento para explicar situaciones deportivas. Tal y como ha señalado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, D. Rafael Louzán, los clubes no deben trasladar sus resultados a los árbitros ni buscar en el arbitraje una justificación externa.

Agradecemos, y animamos a hacerlas públicas, las muestras de apoyo que desde la RFEF, LaLiga, la AFE, los clubes, futbolistas y entrenadores nos están haciendo llegar. Creemos que desde la unión podemos mejorar la competición y recuperar el prestigio que merece. Asimismo, la Asociación considera necesario recordar que las declaraciones públicas realizadas por dirigentes, clubes o actores con gran proyección mediática no se producen en un vacío, sino que generan un eco inmediato en la sociedad y en la cultura del fútbol. Cuando ese discurso se construye desde la deslegitimación o la sospecha permanente hacia el arbitraje, termina trasladándose a los campos, a las gradas y al fútbol base, donde por desgracia se manifiesta en forma de insultos, amenazas y agresiones a árbitros y árbitras.

AESAF constata que este fenómeno no distingue categorías: se produce desde el fútbol formativo hasta el profesional. Por ello, la Asociación insiste en la necesidad de responsabilidad institucional y liderazgo ejemplar por parte de todos los actores del fútbol para frenar una espiral que pone en riesgo la integridad física, psicológica y reputacional de quienes garantizan el desarrollo justo de la competición. Apoyamos expresamente las gestiones que desde la RFEF se están realizando con las Instituciones y autoridades para que se proteja la autoridad del árbitro.

Finalmente, AESAF destaca que participa desde hace meses en la Comisión de Reforma del Arbitraje, un diálogo constante, impulsado por la RFEF, en la que participan los representantes de los clubes profesionales, escuchando propuestas, analizando inquietudes y trabajando de manera crítica y constructiva, siempre con el objetivo de fortalecer la competición y el fútbol español desde una labor arbitral imparcial, profesional y transparente. A la última reunión, se ausentó el Real Madrid.

AESAF continúa trabajando de forma permanente en la formación, profesionalización y mejora continua del colectivo arbitral, en colaboración con la RFEF, LaLiga y organismos internacionales. La aplicación de herramientas como el VAR y los protocolos de revisión contribuyen a reforzar la transparencia y a reducir el margen de error humano inherente a cualquier deporte.

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol rechaza las acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la independencia, la transparencia y la mejora constante del arbitraje en España. El fútbol necesita instituciones responsables que sumen en credibilidad y respeto, no discursos que erosionen la confianza y alimenten un clima de confrontación con consecuencias reales para el colectivo arbitral.

AESAF, Asociación Española de Árbitros de Fútbol, es una entidad de carácter sindical y asociativo legalmente constituida (BOE, junio 2025). Su misión es defender, acompañar y profesionalizar al colectivo arbitral en España, garantizando protección jurídica, bienestar, formación y representación institucional. Juntos, somos más fuertes".