La Zurich Marató Barcelona supera su récord histórico con más de 30.000 inscripciones

La Zurich Marató Barcelona, que se celebrará el próximo 15 de marzo, ha alcanzado un hito sin precedentes: por primera vez en su historia ha superado la barrera de las 30.000 personas inscritas. A falta de tres meses para la disputa de la prueba, la organización anuncia una cifra histórica que sitúa a Barcelona entre las cinco maratones más populares de Europa y anticipa un inminente ‘sold out’. La presente edición tiene fijado un límite de 32.000 dorsales, un objetivo inicialmente ambicioso que, sin embargo, se verá probablemente superado por la demanda.

Este nuevo registro máximo de participación de la Zurich Marató Barcelona se suma al récord de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, consolidando la tendencia ascendente del running popular y confirmando el posicionamiento de la marca Barcelona como una de las grandes referencias deportivas del continente.

La evolución del número de inscripciones en la Zurich Marató Barcelona durante la última década es especialmente significativa. Tras alcanzar la cifra simbólica y entonces récord histórico de 20.000 corredores en 2016 y 2017, la prueba vivió un periodo de ligero retroceso, agravado posteriormente por la pandemia. Pero desde entonces, la progresión ha sido constante: en la edición anterior ya se alcanzaron 27.000 runners, y ahora se superan los 30.000 cuando aún restan tres meses para la celebración de la carrera. Esta dinámica sitúa a Barcelona, de forma indiscutible, como capital europea del running.

David Escudé, concejal de Deportes del Ajuntament de Barcelona, ha declarado que “nuestra ciudad cierra un 2025 con otra excelente noticia para el deporte y, concretamente, para el atletismo. Cuando todavía faltan 3 meses para la Zurich Marató Barcelona 2026 ya hemos conseguido superar las 30.000 personas inscritas, un récord histórico para nuestra prueba, y estamos a punto de colgar el cartel de completo. No podía ser de otra forma porque Barcelona tiene una de las mejores maratones del mundo y seguiremos trabajando duro para que esta próxima edición sea memorable”.

Por su parte, Cristian Llorens, director de Assets de RPM Sports, destaca que “superar los 30.000 inscritos es un hito histórico que nos hace especial ilusión y demuestra el entusiasmo global por nuestra maratón y por Barcelona. Es fruto del trabajo colectivo durante mucho tiempo y de una apuesta constante por mejorar la experiencia del corredor. Al mismo tiempo, seguiremos trabajando intensamente para hacer una Zurich Marató Barcelona aún más abierta, diversa y referente en Europa.”

El crecimiento sostenido de la prueba se explica por diversos factores. El atractivo internacional de Barcelona juega un papel determinante, así como el recorrido renovado en 2024, que combina el paso por algunos de los principales puntos turísticos de la ciudad con un circuito prácticamente llano, diseñado para favorecer la consecución de buenas marcas. Fruto del trabajo conjunto entre el Ajuntament de Barcelona y RPM Sports, la Zurich Marató Barcelona se ha consolidado como un evento de referencia en el calendario nacional e internacional y como uno de los emblemas deportivos de la capital catalana.

La progresión no se limita únicamente al volumen total de participantes. La participación femenina continúa creciendo y ya supera el 30% del total de las inscripciones. La dimensión global del evento se refleja igualmente en su diversidad: dos tercios de los corredores y corredoras proceden del extranjero, representando a más de cien países, lo que supone además un impacto económico muy relevante para la ciudad.

Con la barrera de los 30.000 runners ya superada, y las inscripciones próximas a cerrarse, la Zurich Marató Barcelona se reafirma como una de las cinco grandes maratones europeas, junto a Londres, París, Berlín y Valencia, y encara esta nueva edición con una marcada tendencia al alza.