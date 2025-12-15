El ocaso de una dinastía: la grave lesión de Mahomes sella el declive de la época dorada de Kansas City

Lo que parecía un desenlace casi impensable para la era más exitosa en la historia moderna de los Kansas City Chiefs se ha materializado este domingo de la manera más dramática posible. La derrota por 16-13 frente a Los Angeles Chargers no solo significa la eliminación del equipo de la lucha por los playoffs, sino también el momento más oscuro en la carrera de su quarterback estrella, Patrick Mahomes.

Desde su llegada como novato en 2017, Mahomes se había abierto camino como uno de los mejores jugadores de la NFL: tres títulos de Super Bowl, seis veces Pro Bowl y dos veces MVP en 2018 y 2022. Su éxito desde la posición de quarterback había supuesto comparaciones con Tom Brady, la leyenda absoluta del deporte estadounidense, y el destino ha querido que su carrera tuviera paralelismos tanto afortunados como desgraciados. Ambos habían ganado tres títulos cuando se rompieron el ligamento cruzado anterior en su novena temporada.

So this is crazy… both Tom Brady and Patrick Mahomes won 3 Super Bowls early in their careers and then tore their ACLs in their 9th seasons with both teams missing the playoffs that year pic.twitter.com/SIFhnvShXl — trey wingo (@wingoz) December 15, 2025

La lesión de Mahomes pone fin a una racha de diez temporadas consecutivas clasificando a postemporada de los Chiefs, la segunda más larga de la historia. El jugador de 30 años había convertido a Kansas City en candidato a ganar el título de manera constante, llegando a disputar la Super Bowl en cinco de las últimas seis ediciones. Había roto una sequía de 50 años tras ganar la Super Bowl en 2020, convirtiéndose a la vez en el quarterback más joven de la historia en ser galardonado con el MVP. Ese mismo año firmó un contrato de 10 años por 450 millones de dólares. Sin embargo, la temporada 2025-26 estuvo plagada de altibajos y lesiones que erosionaron ese dominio, y la derrota ante los Chargers no solo ha puesto fin a las esperanzas de ir a playoffs por primera vez desde 2014, sino que marca un antes y un después en la trayectoria de la carrera de Patrick Mahomes.

Lesión y eliminación

El momento de la fatídica lesión llegó cuando todavía quedaban dos minutos y Mahomes intentaba mantener vivas las esperanzas de los Chiefs. Al intentar escapar de la presión y lanzar el balón, su rodilla izquierda sufrió un movimiento antinatural al ser placado por detrás de manera inesperada. Mahomes se quedó en el suelo, sujetándose la pierna antes de ser asistido por el cuerpo médico y ayudado a retirarse del campo. Posteriormente, se confirmó lo que más temían los Chiefs: una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que pone fin a su temporada y requerirá cirugía y un largo proceso de rehabilitación. La jugada final del partido, con el suplente Gardner Minshew en el campo, culminó en una intercepción decisiva que selló la eliminación de Kansas City, concluyendo así un ciclo que hasta ahora había sido sinónimo de éxito.

PATRICK MAHOMES KNEE DOES NOT LOOK GOOD AT ALL.



🙏🙏🙏



It has been a horrific season for Kansas City.



pic.twitter.com/H6hEBZaHxn — MLFootball (@MLFootball) December 14, 2025

No es el final de su carrera, pero dificilmente volverá a ser el mismo, y por eso se habla de fin de ciclo. Patrick Mahomes no solo es un gran quarterback, si no que también ha sido el eje de una de las dinastías más dominantes del fútbol americano moderno. Tras ser seleccionado en la décima posición en la primera ronda del draft de 2017 por los Kansas City Chiefs, Mahomes había perfeccionado el papel de mariscal de campo en la NFL con una mezcla única de brazo potente, movilidad y toma de decisiones bajo presión a la altura de los mejores. Su ascensión al estrellato no fue gradual, sino meteórico. Desde su primera temporada como titular en 2018, llevó a los Chiefs a un Super Bowl y lideró un equipo construido alrededor de su talento como pasador, sumando hasta siete apariciones consecutivas en el AFC Championship Game, la segunda racha más larga de la historia.

Antes de que se confirmara el diagnóstico de la lesión, Mahomes publicó un mensaje muy personal en su cuenta de X sobre el golpe emocional que significaba y aprovechó para dar las gracias a todos los que le han acompañado hasta ahora, dejando caer que ya conocía el alcance de la lesión: "No sé por qué tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero lo único que podemos hacer ahora es confiar en Dios y trabajar cada día una y otra vez. Gracias, Chiefs Kingdom, por apoyarme siempre y por todos los que han rezado por mí. Volveré más fuerte que nunca”, un guiño tanto a su fe como a su determinación de superar el revés antes incluso de que se hicieran públicos los detalles médicos.