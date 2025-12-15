Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat pone a prueba herramientas de IA en el CAR de Sant Cugat para controlar la nutrición de los deportistas

El “asistente nutricionista” escanea los platos de los deportistas mediante visión por computador para controlar su ingesta reduciendo el tiempo empleado en ese control que hasta ahora debía hacerse a mano.

El conseller d'Esports Berni Álvarez, durante su visita al CAR de Sant Cugat

El conseller d'Esports Berni Álvarez, durante su visita al CAR de Sant Cugat / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha presentado este lunes dos proyectos piloto basados en la aplicación de inteligencia artificial en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat con el objetivo de mejorar, por un lado, el seguimiento nutricional de los deportistas de élite y, por otro, el análisis del rendimiento en los saltos de trampolín.

Las iniciativas se desarrollan con la participación del CAR (Departament d’Esports), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Departament de la Presidència, y se enmarcan en la estrategia de reforma de la Administración para extender la IA, la innovación y la digitalización en distintos ámbitos.

El primero de los proyectos que ha presentado el conseller d'Esports Berni Álvarez este lunes en el CAR es un “asistente nutricionista” pensado para automatizar una tarea que hasta ahora se realizaba de forma manual: registrar lo que come cada deportista. Según la nota, actualmente los atletas deben llevar su propio registro y compartirlo después con las nutricionistas del centro, un proceso que consume tiempo y puede generar errores. Para hacerlo más eficiente, el CAR ha desarrollado un sistema capaz de identificar, registrar y seguir la ingesta a partir de un 'escaneo' de los platos que los deportistas consumen.

Una cámara en el comedor

La prueba piloto se apoya en un tótem con cámara instalado en el comedor, que escanea las bandejas. En los primeros cuatro meses se analizaron unas 3.750 imágenes de menús y se detectaron 487 platos. Las capturas se procesan con modelos de IA entrenados para reconocer y clasificar los platos a partir de una base de datos elaborada por el servicio dietético-nutricionista.

El sistema utiliza visión por computador y una red neuronal convolucional (CNN) especializada en clasificación y segmentación de imágenes que alcanza una precisión del 98% en la identificación de alimentos, lo que permite asignar y almacenar automáticamente la información de cada plato en el perfil del deportista. El objetivo es reducir el tiempo y los fallos asociados a la introducción manual de datos y, con ello, dar más agilidad al equipo de nutrición para ampliar el servicio a más atletas.

Seguimiento fuera del centro

Tras la primera fase, el proyecto afrontará una segunda etapa con nuevas funcionalidades: seguimiento cuando los deportistas están fuera del CAR mediante una aplicación móvil, visualización de datos en tiempo real en una plataforma web y cálculo automático de alimentos sobrantes para reducir el desperdicio alimentario. La nota añade que se estudiará su implantación en otros centros de tecnificación y su posible aplicación en ámbitos como el escolar o el sanitario.

El conseller d'Esports Berni Álvarez visita el CAR de Sant Cugat.

El conseller d'Esports Berni Álvarez visita el CAR de Sant Cugat. / EPC

Evaluación del rendimiento

En paralelo, el CAR ha puesto en marcha una segunda prueba de concepto: un “juez virtual” para valorar de forma automatizada la parte objetiva de los saltos de trampolín en gimnasio y ofrecer datos del ejercicio en tiempo real. El sistema emplea cámaras y modelos de visión por computador para analizar los movimientos, generar indicadores y permitir que los deportistas consulten los resultados y los comparen con sesiones anteriores desde el propio gimnasio mediante una interfaz sencilla.

De momento, el juez virtual detecta la altura y la duración del salto y el punto de contacto con la cama elástica. Una vez finalizada la prueba, se están evaluando los resultados para decidir su continuidad y si se incorporan analíticas más complejas, como el número de giros, la posición del cuerpo o las velocidades. Las dos iniciativas se integran en el programa GovTech Catalunya, liderado por la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital.

