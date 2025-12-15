Flick se distancia del Madrid: "No es justo echar más presión a los árbitros"

El Barça se prepara para abrir su participación en la Copa del Rey, este martes en Guadalajara (21 h.), y el Madrid continúa quejándose de los árbitros. Hansi Flick abandera la idea que cada cual ha de preocuparse de sí mismo y de evolucionar en su trabajo y Xabi Alonso ha sucumbido a la tentación de disculpar su responsabilidad en las decisiones, a su juicio erróneas, que toman los demás y le afectan.

El domingo, en otro mal partido del Madrid, insinuó que los jueces no quisieron revisar un posible penalti a Vinicius. No era una excepción Alonso, en la cruzada ya histórica, por dilatada en el tiempo, que ha adoptado el club blanco a instancias de Florentino Pérez, su presidente, de acusar a los árbitros de perjudicar al Madrid.

Lamine Yamal y Eric Garcia bromean en el entrenamiento. / Dani Barbeito / SPO

Un trabajo "fantástico"

"Los árbitros son una parte muy importante en este deporte, porque sin ellos no podríamos jugar, y muchas veces pensamos que podrían hacerlo mejor, pero, en general, hacen un trabajo fantástico", expuso Flick, que no niega la existencia de los errores que cometen "del mismo modo que cometemos errores yo como entrenador y los jugadores en el césped".

"Los árbitros sufren mucha presión y no es justo echarles más presión", añadió el técnico, siempre partidario de obviar los comentarios sobre los demás. Sobre todo, cuando oye el nombre del Madrid, conocedor del reguero de polémica que pudiera extenderse. "No me gusta hablar de los demás", recordó con rotundidad.

Ter Stegen, en el último entrenamiento previo al debut en la Copa en Guadalajara. / Dani Barbeito / SPO

La decisión de Ter Stegen

Pero le toca hacerlo, siendo como es el entrenador del Barça. Y Flick fue preguntado por quién sería el portero del Barça en Guadalajara. Mantuvo la incógnita después de varias preguntas, aunque sólo desveló que Joan Garcia, "el número uno", descansaría. La disyuntiva está entre Ter Stegen, que recibió el alta el pasado martes y ha entrado en la convocatoria en los dos últimos partidos, o Szczesny, ausente en la última por gastroenteritis. Los tres trabajaron con normalidad. Robert Lewandowski se entrenó aparte.

La continuidad de Ter Stegen en el Barça, conocido su malestar por ser suplente y deseoso de jugar el próximo Mundial con Alemania de titular, dibujan el escenario de su posible marcha en el mercado de invierno. "Tomará él la decisión", comentó Flick, tanto si quiere quedarse como si prefiere marcharse.

Raphinha, Koundé y Fermín, en un rondo. / Dani Barbeito / SPO

Actitud y mentalidad

Habrá más cambios en el once titular, pero no locuras con cambios de posición forzados, como que Marc Casadó ejerza de lateral derecho, aunque ya lo hiciera en el pasado en el Barça B. El caso es conservar el equilibrio en el equipo dando descanso a los jugadores más exprimidos, como Pedri, Lamine Yamal, Koundé o Eric, y, fundamentalmente, que los jugadores afronten el choque con la máxima motivación.

"Es asunto nuestro cómo empezamos y cómo abordamos estos partidos. Somos favoritos, y eso quiero ver de los jugadores, que lo demuestren, que estamos preparados, y exhiban su calidad en el césped", aseguró Flick, que ya ha mantenido una charla aleccionadora con la plantilla para requerirles actitud y mentalidad para evitar un disgusto.