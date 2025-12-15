Muere Gerard Suñé a los 23 años, promesa del remo nacional

El mundo del deporte español llora la pérdida de Gerard Suñé Tanco, joven remero catalán de tan solo 23 años, que falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Se le detectó la enfermedad después de quedar tercero en la final de europeo de 2024 en Hungría. El seleccionador Carles Grabulosa explicó que "se ahogaba sobre el bote y no podía sacar su mejor rendimiento". Tras las pruebas médicas pertinentes se confirmó el cáncer, que pareció superar después de un tiempo, pero volvió a recaer. La muerte ha conmocionado al remo catalán y nacional, así como a los clubes y federaciones con los que se vinculó a lo largo de su carrera.

Des d’@esportcat lamentem profundament la mort de Gerard Suñé, remer del Reial Club Nàutic de Tarragona internacional amb la @fed_esp_remo



Una pèrdua colpidora per a l’esport tarragoní i català



Tot el nostre condol i escalf a la seva família, amics i companys



Descansi en pau https://t.co/mIp7LRVeOm — Esports (@esportcat) December 12, 2025

Formado desde los nueve años en el Reial Club Nàutic de Tarragona, Suñé se consolidó como una de las grandes promesas del remo español tras su participación en competiciones internacionales, incluyendo el Mundial sub-23 de 2023 y el Campeonato de Europa absoluto de 2024 en la modalidad de skiff. Después de su etapa en Tarragona, pasó por el Centro de Alto Rendimiento de Banyoles y posteriormente por instalaciones deportivas en Sevilla, donde continuó su carrera como una de las grandes promesas del remo nacional.

Mensajes de condolencia

En las últimas horas, numerosas entidades y compañeros han expresado su dolor y condolencias. El Real Club Nàutic de Tarragona lo definió como “una parte fundamental de nuestra familia deportiva” y resaltó su legado humano y deportivo. La Federación Española de Remo también transmitió su pesar, subrayando que “su fuerza y espíritu permanecerán en el recuerdo de todos quienes tuvieron la suerte de conocerlo”. La Generalitat de Catalunya también se ha unido al duelo desde su cuenta oficial de X: "Una pérdida desgarradora para el deporte tarraconense y catalán. Todo nuestro pésame y calor a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz".

"Despedimos a Gerard Suñé Tanco, parte fundamental de nuestra familia deportiva. Enviando oraciones a familiares y amigos durante este momento difícil. Siempre te recordaremos", informó la cuenta oficial del Reial Club Nàutic de Tarragona. El funeral ha tenido lugar este lunes por la mañana en la iglesia del Loreto de Tarragona, donde acudieron familiares, amigos y compañeros de su trayectoria como profesional.

El Gimnàstic de Tarragona, equipo de futbol catalán que juega en la Primera RFEF, ha querido despedirse de Gerard Suñe con un comunicado en redes sociales: "El Gimnástic de Tarragona muestra sus más sinceras condolencias a toda la familia, amigos y colegas de RCNTarragona Rem Olímpic y Real Club Nàutic de Tarragona. Gerard Suñé, DEP".