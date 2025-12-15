Continúa el sueño culé: Claudia Pina renueva hasta 2029

El Barça se asegura uno de sus pilares. La entidad azulgrana ha anunciado este lunes la renovación de Claudia Pina hasta el 30 de junio del 2029. Pina, ahora con un papel claro como protagonista del conjunto dirigido por Pere Romeu, sella la renovación con el club de su vida. La de Montcada i Reixach encontró con el entrenador azulgrana su consolidación en el once inicial. Después de unos años donde su papel era el de revulsivo, desde la temporada pasada, se convirtió en un elemento clave del equipo. "Estoy muy feliz de seguir al club de mi vida. Espero seguir disfrutando todos juntos y juntas. ¡Nos vemos pronto!", dijo la futbolista en un mensaje a la afición publicado en las redes sociales de la entidad.

El año pasado, Pina se ganó su protagonismo a base de goles, un total de 24. Hasta 10 fueron en la Champions, donde terminó como máxima goleadora de la competición. Pina ha demostrado una progresión ascendente en todas y cada una de las temporadas que ha jugado en el primer equipo azulgrana, después de su cesión al Sevilla en el curso 20/21. Ahora, ya con el ‘9’ a la espalda, se ha convertido en una de las mejores goleadoras del continente. La carrera de Claudia Pina como azulgrana está lejos de terminarse, y de momento acumula 191 partidos, en los que ha marcado un total de 86 goles y ha repartido 49 asistencias.

23 títulos

Con 24 años, tiene tiempo más que suficiente para engrandecer un palmarés que de momento ya cuenta con 23 títulos entre los que se incluyen tres Champions, seis Ligas o cinco Copas de la Reina.

En el acto de renovación han asistido el presidente Joan Laporta, el directivo responsable del Femenino Xavi Puig y el director deportivo del Barça Femení Marc Vivés.