¿Por qué fue anulado el gol de Ferran Torres contra el Osasuna? El CTA lo explica

El Camp Nou (y muchos aficionados) se quedó parada cuando el colegiado señaló fuera de juego en el gol de Ferran Torres contra el Osasuna este fin de semana. De inicio, podía parecer que el delantero valenciano partía de posición ilegal, pero con una simple revisión se vio que era totalmente legal. Entonces, ¿por qué el colegiado señaló fuera de juego? La realidad es que el problema en la jugada no era la posición de Ferran Torres, sino la de Raphinha.

Tras servir un córner, el brasileño combinó en corto con Lamine que, al devolvérsela, no contó con que Raphinha estaba en posición ilegal. La empresa Hawk-Eye Innovations, proveedora del fuera de juego semiautomático, ha querido explicar con detalle la situación ante la gran cantidad de dudas suscitadas. Tras la petición de aclaración por parte del Comité Técnico de Árbitros respecto del primer gol, que fue anulado, del FC Barcelona frente al CA Osasuna en la jornada 16 de Primera División cuenta: “El primer gol del FC Barcelona ante el CA Osasuna fue anulado por fuera de juego detectado de manera correcta por el sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT). Se trató de un córner sacado en corto por Raphina, que recibió el balón de vuelta en posición antirreglamentaria, invalidando así toda la jugada que acabó en el gol de Ferrán Torres en el 22:51 de la primera mitad".

"Si se toma el fotograma congelado de la animación como única referencia, puede parecer que la línea no es paralela a la línea de gol, pero esto se debe a la perspectiva de la imagen. Cuando una escena 3D se proyecta en una imagen 2D, las líneas paralelas en el mundo real que se alejan en profundidad parecen converger hacia un único punto de fuga en el horizonte. Por ello, dado que en esta imagen la cámara está exactamente alineada con la línea del fuera de juego, dicha línea aparece perfectamente vertical. Cualquier línea situada a uno u otro lado no parecerá paralela, como se aprecia en la línea de fondo a la derecha de la línea de fuera de juego y en las líneas del césped a la izquierda de esta", señala en el comunicado.

Imagen del VAR de la acción / Imagen cedida por el CTA

"La imagen inferior, tomada de la misma acción pero desde una perspectiva diferente, muestra que la línea del fuera de juego es paralela a la línea de fondo, lo que demuestra que el SAOT funcionó perfectamente y que la decisión adoptada fue la correcta. Por todo lo descrito arriba, concluimos que el sistema funcionó perfectamente, la decisión fue correcta y la animación también”, cierra el comunicado.