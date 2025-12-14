Pedri hipnotiza al Camp Nou y guía a un Barça supersónico: 21 puntos de 21 en la Liga

De vuelta al nuevo Camp Nou, un hogar infalible para el Barça de Flick en las últimas semanas, hay un 'momento Messi' (cada minuto 10 de los partidos en casa se corea el nombre de Leo) y muchos 'momentos Pedri', entregada la afición a ese joven canario que fusiona magia, calma y vértigo -¡sí hasta vértigo!- cuando la pelota, inteligente ella, reposa en sus pies.

"La verdad es que cuando se complica un poco el tema, balón a Pedri y él te lo soluciona todo", contó asombrado Eric García, otro de los futbolistas a los que Hansi ha dado de una vida extra, hipnotizado como todo el Camp Nou, que gritó con admiración hasta en tres ocasiones el nombre de un jugador silencioso cuyo impacto en el grupo no solo cambia paisajes tácticos sino que altera las emociones. Ese es Pedri.

Raphinha celebrando con Pedri tras anotar el primer gol azulgrana durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Osasuna en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

A Flick, una vez lesionado el canario, que se perdió cinco encuentros, justo después de la derrota en el clásico del Bernabéu, se le cambia la cara cuando lo ve en el campo. Y él, que parece deslizarse sobre el césped, a veces parece incluso que se levita, volvió para encender la luz de un equipo que estaba torturado por ese 2-1 del entonces pujante Madrid de Xabi Alonso. El entrenador que ya tiene un cántico del Camp Nou: '¡¡Xabbiii, quedate, Xabbiii, quedate!!'.

Un juego luminoso

Regresó Pedri tras el varapalo de Stamford Bridge (3-0 de un vigoroso Chelsea que desnudó al Barça) y desde entonces nunca se ha quedado a oscuras el alemán. Juega con un fútbol luminoso y, a la vez, transparente. "El pase adecuado y en el momento adecuado".

Así relataba el técnico azulgrana el momento en que se abrieron los caminos -un saque de banda mal ejecutado por el Osasuna provocó su perdición definitiva tras estar más de una hora ofreciendo un ejercicio defensivo de alta precisión- para que Pedri, sí el mismo del "pase adecuado y en el momento adecuado", cabalgara de campo a campo, con la cabeza erguida -quizá miraba de reojo a Iniesta, su ídolo de la infancia, que estaba en el palco- antes de conectar con Raphinha.

Eric Garcia, sonriente, habla con Raphinha. / Jordi Cotrina

Una asistencia más. Y suma ya cinco en la Liga, su mejor registro, obtenido en la pasada temporada. Ahora, en apenas 14 partidos. En el curso pasado necesitó, sin embargo, jugar 37 encuentros para alcanzar idéntica cifra. Y Pedri, que juega con la sabiduría de un viejo futbolista del siglo pasado, va regalando golosinas allí por donde pasa.

Flick: "Es increíble, es top, el mejor del mundo"

Tiene 23 años, pero da la sensación de que lleva una eternidad en el Camp Nou, agradecido como estará siempre a que Koeman, un técnico al que no conocía de nada, le abriera la puerta, resistiendo presiones -muchas internas, incluso del propio presidente Joan Laporta- que entonces empujaban por aupar a Riqui Puig.

Con el canario, ahora todo es fácil. Entonces, no. Ahora es uno de los mejores centrocampistas del mundo -"para mí es el mejor, es top, es increíble, ¡qué más puedo decir de él!", confesó Flick tras la exhibición del canario ante Osasuna-, capaz de guiar al Barça a un despegue absoluto en la Liga tras sumar siete triunfos consecutivos.

Hansi Flick, durante el partido ante Osasuna. / Jordi Cotrina

O sea, 21 puntos de 21 posibles, con 24 goles a favor (3,4 de media por partido) y ocho en contra, provocando tal estrés en sus rivales que el Atlético no soporta este ritmo y el Madrid va con la lengua fuera. Pedri, entretanto, a lo suyo, sin dejar de escuchar cada noche que pisa el Camp Nou una ola de reconocimiento unánime.

Récord personal: 4 asistencias en las 3 últimas jornadas

No es lo que juega. Mucho y bien. Lleva su mejor racha en los tres últimos choques de Liga en los que ha repartido cuatro asistencias. Un récord personal al firmar cuatro pases de gol de manera consecutiva. Una a Raphinha ante el Atlético para equilibrar el 0-1 inicial de Álex Baena, dos en Sevilla contra el Betis en apenas 10 minutos (a Roony en el 1-3 y a su amigo Ferran Torres en el 1-4) y la que regaló a Raphinha para desmontar lo que parecía un impenetrable muro creado por Osasuna.

Raphinha celebra uno de sus dos goles al Osasuna junto a Lamine Yamal. / Jordi Cotrina

Apenas 10 segundos duró la jugada desde que ese supuestamente irrelevante saque de banda del equipo navarro permitiera al Barça encontrarse con un gol salvador. Apenas 10 segundos y cuatro futbolistas. Cortó Cubarsí, que entregó la pelota a Eric Garcia y este, diligente, se la dio a Pedri, quien en cinco toques se la devolvió convertida en un tesoro para Raphinha.

Y el Camp Nou, cuando Flick lo sacó del césped, ya con el 2-0, se puso en pie. Iniesta, desde el palco, no se levantó ya que mantuvo las formas, camuflando el enorme orgullo que sentía en su interior, acompañado por Paolo Andrea, uno de sus cinco hijos. Andrés se vio en el cuerpo y en la mente de Pedri. Y el barcelonismo, también.