Baloncesto

El Joventut cae en Murcia (80-77)

80-77. El UCAM CB se queda con el tercer puesto al ganar un emocionante choque

80-77. El UCAM CB se queda con el tercer puesto al ganar un emocionante choque

El UCAM Murcia Club Baloncesto se quedó con la tercera posición de la Liga Endesa, ahora con ocho victorias en diez jornadas, al ganar por 80-77 al Joventut de Badalona, que se queda con un 7-3, tras un partido emocionante e intenso que vieron 7.216 espectadores en un Palacio de los Deportes casi lleno.

Los murcianos, liderados por Dylan Ennis, David DeJulius y Emanuel Cate y con Howard Sant-Roos siendo determinante al final, se impusieron a un rival combativo siempre y al que los 20 tantos de Ante Tomic y los 14 y 10 asistencias de Ricky Rubio no le bastaron. El encuentro se disputó con las sensibles bajas de dos pívots como Devontae Cacok en los locales por problemas físicos y Simon Birgander en los visitantes por haber sido padre y arrancó con mucho brío.

El cuadro murciano empezó mejor (11-7 ya con un triple de Ennis y dos de DeJulius) pero reaccionó muy bien el catalán. Era un festival ofensivo y el marcador así lo reflejaba (13-14 en apenas cuatro minutos y también con dos triples de Ante Tomic con su 2,17). Ricky Rubio empezó a ser claramente factor en el encuentro y, con seis puntos y cinco asistencias, impulsó a la Penya, que cerró el primer cuarto seis arriba y con la sensación de que el partido iba por donde querían los de Dani Miret (19-25).

En el segundo periodo hubo atasco ofensivo por parte de los dos bandos. La primera canasta del mismo tardó dos minutos en llegar y la logró Yannick Kraag para los verdinegros. Sito Alonso pidió tiempo muerto siendo consciente de la dificultad que tenía su equipo para atacar con fluidez y ese problema se mantuvo. Lo aprovechó el Joventut, pese a no estar tampoco demasiado clairividente, para lograr el 19-29 y el 21-31.

Ennis, con un 2+1 en una acción llena de determinación y luego dos tiros libres y una canasta más, enseñó el camino e inició la reacción de los suyos. Cate, con su actividad atrás -cinco rebotes y dos tapones en 11 minutos sobre la pista, se iría a los 11 y tres al final-, también ayudó una barbaridad. Con 28-31 y un parcial abierto de 7-0 fue Miret el que lo paró desde la banda. Kraag acabó con esa sequía badalonesa y Ricky y Tomic consolidaron otra vez el dominio visitante (32-38 al descanso).

El choque se reanudó como había empezado el segundo cuarto. Costaba mucho anotar hasta que Sander Raieste lo hizo. Le siguió Cate, decisivo en ambas zonas, y el tanteo se apretó (36-38) e iba a haber un cambio en el mando mucho tiempo después con Ennis en todo lo suyo (47-46 superado el ecuador del cuarto con el canadiense ya en 21 puntos anotados).

Un partido nuevo y emoción a raudales. El cuarto concluyó con el 57-54 después de un enceste postrero de Michael Forrest. En los diez minutos finales, el Palacio más que un pabellón pareció una caldera hirviendo a muchos grados. Y el equipo de Sito lo propició: dos triples de Toni Nakic y Jonah Radebaugh dejaron el 63-54 a ocho minutos del final. El parcial era de 12-0 cuando Miret llamó a sus jugadores al corrillo. Cameron Hunt, con un 2+1, y Michael Ruzic, con un triple y una canasta interior, quisieron rescatar al Joventut (66-62)

En una pelea tremenda DeJulius acercó el triunfo a los de casa con un triple que supuso el 71-64, pero había partido. A 46 segundos del bocizano el resultado pasó a ser de 74-73 tras un 2+1 de Hunt. Sant-Roos puso el 76-73 debajo del aro con 17 segundos por disputar. El cubano fue decisivo porque en la siguiente acción recuperó el balón y machacó al contraataque para casi sentenciar. La Penya siguió apretando, pero no le alcanzaría y el Palacio explotó.

Ficha técnica:

80. UCAM Murcia Club Baloncesto (19+13+27+23): DeJulius (11), Ennis (22), Raieste (2), Toni Nakic (5) y Cate (15) -cinco inicial-, Michael Forrest (3), Sant-Roos (9), Radebaugh (7), Falk (-), De la Torre (-), Diagne (6) y Hicks (-).

77. Joventut de Badalona (25+13+16+23): Ricky Rubio (14), Cameron Hunt (15), Kraag (4), Miguel Allen (-) y Tomic (20) -equipo inicial-, Drell (4), Hakanson (7), Vives (-), Ruzic (11) y Hanga (2).

Árbitros: Antonio Conde Ruiz, Jorge Martínez Fernández y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron por cinco faltas al local Raieste (m.39) y al visitante Hakanson (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.216 espectadores.

El Joventut cae en Murcia (80-77)

