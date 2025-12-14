El Espanyol, el mejor de la Liga de cabeza y a balón parado: "Ya lo hacíamos en Segunda B"

En Vigo fue Kike García quien impulsó al Espanyol con un remate letal para cerrar el mes de noviembre de la mejor forma. Dos semanas después, le tocó el turno a Leandro Cabrera, otro consumado especialista que tumbó al Getafe con un testarazo picado perfecto. Dos cabezazos en sendos córners lanzados por Expósito y dos triunfos por la mínima fuera de casa en duelos trabados que apuntaban hacia las tablas. Son los ejemplos más recientes del éxito del laboratorio de Manolo, un técnico formado en el barro que siempre ha valorado la estrategia como un factor clave en el fútbol.

Ocho de los 20 goles del equipo perico han llegado de cabeza, lo que supone un 40%. El Barça es el segundo de la Liga en esta estadística con 6 tantos con la testa, pero significan solo el 12,2% de la producción ofensiva azulgrana. El Betis, con 5, y Getafe, Osasuna y Mallorca, con 4, todos de Muriqi en el caso del club balear, destacan también en este ranking.

"La acción del gol de Cabrera ya la hacíamos en el Badalona, la Montañesa y la Peña Deportiva. Es una jugada de estrategia que hemos hecho toda la vida. Da puntos" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Gerard Garrido, principal artífice

El Espanyol es el mejor club de Primera a balón parado, origen de la mitad de sus tantos. Y eso no es fruto de la casualidad. Se necesitan buenos lanzadores (Expósito tiene un pie fantástico) y buenos rematadores (Pere Milla, Kike García, Cabrera, Roberto… lo son), pero la base se encuentra en el trabajo diario, con Gerard Garrido, ayudante de Manolo, como principal artífice. El jueves es el día habitual para el ensayo del balón parado, con el estudio de los automatismos, las variantes de bloqueos, movimientos y zonas, tiempos de salto y marcas, y los roles específicos de cada jugador.

Kike García cabecea un balón en el partido del Espanyol en Oviedo. / Paco Paredes / EFE

Desde el cuerpo técnico se considera que entre un 25% y un 35% de los goles provienen de estas acciones, unas cifras que este año está superando el Espanyol. 'Garri', como llaman en el vestuario al segundo entrenador perico, fue la primera petición de Manolo en el verano de 2024, cuando se confirmó la continuidad del técnico gallego tras el regreso a Primera. "Cuando la gente menosprecia la Segunda B… La acción del gol de Cabrera ya la hacíamos en el Badalona, la Montañesa y la Peña Deportiva. Es una jugada de estrategia que hemos hecho toda la vida. Da puntos. Eso lo tienes que trabajar porque te da mucho. Es muy importante", reflexionó Manolo en Getafe.

Del miedo a la ilusión

El técnico celebra el éxito del trabajo, sabe que le ha costado mucho llegar hasta aquí y ahora es admirado por todo el fútbol español. El Espanyol es el equipo revelación de la Liga por méritos propios. Suma 30 puntos en 16 jornadas, su segunda mejor cifra de la historia a estas alturas de campeonato, igualando la puntuación de las temporadas 2007-08 y 2004-05.

Solo le supera el registro del equipo de Camacho en el curso 1995-96, cuando sumaba 34 puntos y marchaba segundo en la Liga. Hace justo un año, los pericos solo llevaban 14, ocupaban la zona de descenso y había mucho miedo. Manolo ha revertido la situación y su Espanyol se codea con los grandes de la Liga tras cuatro victorias consecutivas.