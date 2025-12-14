El pádel arrasa en Barcelona con 50.000 espectadores en 4 días: Tapia-Coello y Fernández-González reinan en el Sant Jordi

Un año más, el acontecimiento estrella del mundo del pádel deparó una semana espectacular en Barcelona. Las Premier Padel Finals concluyeron este domingo con más de 15.000 espectadores en la jornada decisiva y un global de 50.000 personas en los cuatro días de una competición que se inició el jueves con los duelos de cuartos de final.

Las primeras campeonas fueron Bea González y Claudia Fernández, que tumbaron a Gemma Triay y Delfi Brea tras una apasionante final (6-4, 0-6, 6-3). A continuación llegó el turno de Agustín Tapia y Arturo Coello, que se resarcieron de la dura derrota del año pasado y se coronaron contra Alejandro Galán y Fede Chingotto después de tres horas de batalla (6-7, 6-3, 7-6).

No se pudo pedir más a la primera final de la tarde en el Sant Jordi. La espectacular Bea, todo carisma y pegada, comandó el triunfo de la dupla. La Perla de El Palo, el barrio de pescadores de Málaga donde nació y se crió hace 24 años, firmó una actuación sensacional junto a la Niña Maravilla, un drive de tremenda fiabilidad de solo 19 años.

Dedicado al abuelo

Se llevaron con merecimiento el primer set, sufrieron un derrumbe en el segundo y recuperaron su mejor versión cuando parecía que las número uno acabarían imponiendo su jerarquía. Bea dedicó la victoria a su abuelo, el exfutbolista Antonio González Álvarez, ‘Chuzo’, que falleció esta semana a los 85 años. "Me ha dado muchísima fuerza. Era mi único objetivo: dedicarle el título. Espero que me acompañe desde ahí arriba mucho más", aseguró la campeona.

La emoción se mantuvo en el último duelo de las Barcelona Finals con una remontada estelar de Coello y Tapia, que perdieron el primer set en el tie-break y rememoraron fantasmas del año pasado, cuando cayeron ante Coki Nieto y Jon Sanz después de 47 triunfos consecutivos y de desperdiciar dos bolas de partido. En esta ocasión, remontaron el pulso a pesar de los bestiales remates de Galán y alzaron el título que les faltaba en un choque memorable que no se perdieron Andrés Iniesta ni los azulgranas Pedri, Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia y Lewandowski.

El último baile

La jornada se abrió con el pulso por el tercer y cuarto puesto en la categoría femenina, que concluyó con el triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría en su último baile como pareja. La catalana y la extremeña pusieron fin a un camino de cinco años con una victoria ante Sofi Araujo y Andrea Ustero (7-5, 7-6).

Las campeonas del pasado año en Barcelona iniciaron su aventura en 2020 y la cierran con 44 títulos entre World Padel Tour y Premier Padel y un total de 335 victorias, la mejor marca por delante de las gemelas Sánchez Alayeto. "Hemos hecho historia. Creo que ahora vamos a mirar atrás y vamos a valorar todo lo que hemos conseguido. Voy a echar mucho de menos a Paula, la quiero muchísimo", dijo Ari, visiblemente emocionada.

52.500 euros para los ganadores

En el cuadro masculino, Paquito Navarro y Jon Sanz cerraron también su efímero proyecto con una derrota contra los Superpibes Martín di Nenno y Franco Stupaczuk, que salvaron varias bolas de set en la primera manga para llevarse el triunfo (7-6, 6-3) y acabar terceros.

Los cuatro vencederos se embolsan 52.500 euros por cabeza, mientras que los finalistas se llevan 30.000 euros, 9.000 más que los terceros.