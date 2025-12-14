CE L'Hospitalet, un club que quiere hacerse grande de la mano de Jordi Alba y Thiago Alcántara: "Nos hemos situado en el mapa"

Para reinventarse hacen falta muchas cosas. No solo basta con tener una intención, sino que es imprescindible tener un plan, alguien que lo ejecute y claros los objetivos. El CE L'Hospitalet tiene todo eso y, además, a los mejores embajadores posibles para hacer renacer a un club histórico. De la mano de Jordi Alba y Thiago Alcántara, el club de fútbol de la segunda ciudad de Catalunya con más población está reescribiéndose.

El presidente del Hospi Antoni Garcia, el director deportivo Nico y el técnico Cristian Gómez. / Valentí Enrich / SPO

"Tener la imagen y en el día a día una persona como Jordi Alba y Thiago Alcántara es un impulso en todos los niveles", confiesa a EL PERIÓDICO Javier de San Nicolás, 'Nico', director deportivo de la entidad. "Ahora estamos en el centro de atención, todo el mundo mira al L'Hospitalet. La experiencia de ambos en el mundo del fútbol, que han sido dos jugadores extraordinarios, la van a implantar desde los chicos de la base hasta los jugadores del primer equipo. A nivel de aprendizaje para todos es un plus extra que seguramente casi ningún club tiene", añade.

"Empezar por abajo"

Los objetivos de la entidad son tres y todas las personas implicadas en ello lo tienen clarísimo. "A corto plazo, lo más prioritario es intentar ascender este año a Segunda RFEF a nivel de primer equipo. En el fútbol base, L'Hospitalet es un club histórico, estamos ya dentro de los mejores de Catalunya, pero ya no se trata solamente de tenerlo sino de consolidarlo. A largo plazo, que ojalá sea así que para eso nos hemos metido en este proyecto, queremos meter al club en el fútbol profesional", confiesa Nico. Para ello, además, hace falta fortalecer el fútbol base. "La casa hay que empezarla por abajo. Tener una buena cantera, un buen fútbol base es prioritario, primordial y necesario".

Javier de San Nicolás, director deportivo del CE L'Hospitalet / Sandra Román / EPC

Este Hospitalet quiere ser importante. "Fuera del campo y para mí dentro del campo también. Para ser importante tienes que ser reconocible, que el equipo tenga una identidad. Creo que hacía años que el equipo no tenía una identidad y ahora el que viene a jugar contra nosotros sabe lo que se va a encontrar. Somos un equipo que quiere ser protagonista y eso es lo que yo quiero para el equipo", reflexiona Cristian Gómez, entrenador del primer equipo.

Identidad propia y más afición

"Yo parto de la idea de que al futbolista le gusta la pelota. Para mí los resultados se consiguen a través de eso. Cuando era pequeño y empecé a jugar a fútbol lo hice porque me gustaba la pelota y a todos los que estamos aquí nos gusta la pelota. Hay que crecer a partir de ahí, de tener la pelota, de ser protagonista y de ser ofensivo. Que la gente que venga aquí los domingos no se aburra. Yo quiero un equipo que juegue a veces mejor, a veces peor, pero que vaya para adelante y que intente meter los máximos goles posibles y les haga disfrutar", añade el técnico.

Cristian Gómez, entrenador del CE L'Hospitalet / Sandra Román / EPC

Y es que el tercer objetivo de este nuevo proyecto es el que va más allá de lo deportivo. Tanto desde el club como desde el Ayuntamiento son conscientes de que hace falta un esfuerzo para que los habitantes de la ciudad sientan el club como suyo. "Hay que conectar la ciudad con el club", recalca Antoni Garcia, presidente de la entidad. "Es un proyecto no solo deportivo, sino también de ciudad. Si L’Hospitalet, en los próximos años, logra estar en las categorías del fútbol profesional, ganará masa social e impulsará el tejido económico y social de la ciudad. Llevamos poco tiempo, pero lo que ha ocurrido en estos meses es que el CE L’Hospitalet se ha situado en el mapa del ámbito futbolístico", refuerza.

"Sí que quizá hay más gente que otros años. Es un tema que desde hace años se quiere mejorar, porque vienen 300 o 400 personas y, con 200.000 habitantes en la ciudad, es ridículo. Creo que si los objetivos se van cumpliendo y vamos estando arriba, iremos animando a la gente", relata Adrià Aliaga, capitán del primer equipo, que explica los cambios que se han hecho para profesionalizar desde ya la plantilla. "Este año es más profesional tanto antes como después del partido. Antes teníamos solo un fisio, a veces dos, ahora tenemos dos o tres fisios. En la preparación física hay una empresa que está detrás que lo lleva muy bien. Somos quizá el único club de Tercera Federación con todos los medios, servicios médicos, prensa y de todo".

Aliaga, bajo palos,durante un momento del entrenamiento del CE L'Hospitalet / Sandra Román / EPC

Estructura clara

Jordi Alba y Thiago Alcantara capitanean un barco donde Òscar Pierre y Gonzalo Álvarez, fundador y ambos gestores de Glovo, comandan la parte económica. La gestión de la parte social recae en personas que ya forman parte de la entidad, como el presidente Antoni Garcia. "El club inicia en julio las pruebas para convertirse en una SAD. Cuando se culminen, ellos serán los socios mayoritarios de esta sociedad. Están implicados en el área deportiva, ayudando a Nico. Òscar Pierre y Gonzalo Álvarez en la parte más económica. En el área más social de la ciudad está la gente como yo, Roger Cabanes y Òscar Milla", explica el presidente. Las tres patas de un proyecto que quiere llevar al equipo al fútbol profesional a medio plazo.

Girona y Villarreal, referentes

La implicación de los dos exfutbolistas del Barça es total desde que echó a andar el proyecto, aunque es cierto que Thiago ha estado más presente estos meses en la ciudad, dado que Jordi Alba aún seguía en activo en el Inter Miami de la MLS. Con su retirada y regreso, a partir de este enero, se implicará aún más en el día a día del club.

El L'Hospitalet lo tiene todo para lograr sus objetivos. Todos los que forman parte del proyecto se lo creen, ven ya pequeños brotes verdes apenas unos meses después de que todo echara a andar y los resultados, poco a poco, van saliendo. Con referentes como Girona o Villarreal, el L'Hospitalet empieza este 2025 a reconstituir un club que pretende llegar muy arriba.