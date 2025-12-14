MANRESA-BARCELONA (62-89)
El Barça se sobrepone a las bajas para sumar la sexta victoria seguida
Los azulgranas acudieron al Nou Congost sin los lesionados Shengelia y Parra, perdieron a Vesely en el primer cuarto y lucharon para apalizar al Manresa
El Barça tuvo el honor de ser el único equipo catalán en ganar su partido en la ACB. A costa del BAXI Manresa, con el que se enfrentaba. La jornada fue aciaga para los demás, que jugaban fuera: el Hiopos Lleida cayó en Bilbao, el Girona en la pista del Madrid y el Joventut en su visita a Murcia. El talante del equipo ha cambiado con Xavi Pascual y en el Nou Congost se detectó una prueba concluyente. El equipo se sobrepuso a todos los inconvenientes y no desfalleció hasta sumar la sexta victoria consecutiva, la más amplia con el nuevo entrenador (62-89).
El Barça acudió sin Tornike Shengelia, lesionado en el pubis, ni Joel Parra, sentado de paisano por la fractura de nariz que le provocó Sasha Vezenkov en el duelo con el Olympiacos el viernes. Esas dos ausencias propiciaron el debut de Miles Norris, que aún no se había estrenado en la ACB. Era el descartado habitual por el exceso de fichas de extracomunitarios, pero las ausencias en la pintura le llevaron de la grada al quinteto inicial. Norris desplazó a Myles Cale a su antigua condición de mirón y Norris, que jugó incluso de cinco, selló la máxima ventaja del primer tiempo (25-39) con un triple, el quinto hasta entonces de los azulgranas.
Vesely también cae
La situación de carestía, descontadas por antiguas las bajas de Núñez y Laprovittola, llevó al técnico a reclutar a Sayon Keita y Daniel González para que restaran segundos a los demás ante el durísimo duelo que afrontó. El Manresa, que trata de huir de la quema, exige siempre a su rival intensidad y esfuerzo físico en el Nou Congost.
Y el Barça, este Barça, respondió al reto de bajar al barro tras bailar con el Olympiacos. Se sobrepuso además, a la temprana baja de Jan Vesely, con un esguince en el tobillo izquierdo, y a las tres personales de Punter en el segundo cuarto. Se marchó el pistolero con 8 puntos y compensó esa pérdida Darío Brizuela con 11, que acabó doblando al final (22).
Los cinco puntos de desventaja que auguraban una tortura dominical (15-10) para los barceloneses se transformaron pronto en el 21-28 y en el 37-50 a mitad de partido. Willy Hernangómez se desplegó como en sus mejores tardes (12 puntos y 8 rebotes) cuando se cocía la victoria.
Alcanzó el Manresa la cota de los 10 puntos de desventaja mediado el tercer cuarto (52-62) que le invitaba a ilusionarse, pero le cayó otro arreón azulgrana que (52-71) que le invitaba a deprimirse, primero, y a rendirse poco después (54-78) al comenzar el último parcial, con una cota máxima de 30 puntos (59-39) que demostró la actitud que ha transformado Pascual en el vestuario.
BAXI Manresa, 62 - FC Barcelona, 89
BAXI Manresa: Obasohan (10), Reyes (16), Steinbergs (4), Ubal (7), Golden (10) –cinco inicial–; Gaspà (5), Oriola (2), Knudsen (2), Olinde (2), Fernández (0), Akobundu (4).
5 de 19 triples (Reyes, 3), 26 rebotes, 12 ofensivos (Olinde, Reyes, 3), 19 asistencias (Gaspà, 6).
Barcelona: Satoransky (11), Punter (13), Clyburn (9), Norris (9), Vesely (0) –cinco inicial–; Hernangómez (12), Brizuela (22), Marcos (5), Fall (6), Keita (2), Dani González (0).
10 de 30 triples (Brizuela, 4), 39 rebotes, 12 ofensivos (Fall, 5), 17 asistencias (Satoransky, 7).
Parciales: 21-28, 16-22, 17-21, 8-18.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcus Rashford, tras visitar un colegio en el Raval: 'Comprendo a la perfección la situación de estos niños
- Así le ha hecho la cama el vestuario del Real Madrid a Xabi Alonso
- Muere el exdirectivo del Barça Gabriel Masfurroll a los 72 años
- Luis Milla: 'Fui al banco a pagar mi cláusula para irme del Barça al Madrid y Hacienda me hizo una inspección
- Jordi Cruyff revela que su hija padeció un cáncer muy duro justo al dejar el Barça: 'Estaba enfadado con el mundo
- Bueno para Alonso, bueno para Guardiola, bueno para el City, bueno para el Barça, malo para el Madrid
- La Vuelta llegará a las Terres de l’Ebre por primera vez en el siglo XXI
- Iniesta viendo jugar a Pedri